Polițiștii băcăuani, în mijlocul copiilor

Miercuri 11 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău au fost alăturii de copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, aflaţi la Şcoala de vară a Fundaţiei "Don Bosco" Bacău. Astfel, cei peste 750 copii prezenţi l-au vazut în acţiune pe câinele poliţist Toby, au adresat poliţiştilor întrebări despre activitatea pe care o desfăşoară şi modalitatea în care sunt prinşi infractorii. Ulterior, copii au fost împărţiţi pe laboratoare astfel încât, fiecare echipă să poată vedea materialele pregătite special de poliţişti pentru ei. Poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au prezentat echipamentele speciale pe care aceştia le deţin şi le folosesc în acţiuni. Alături de copii au fost şi specialişti din cadrul Serviciului Criminalistic, care au prezentat laboratorul criminalistic, trusele necesare prelevării de probe biologice şi de amprente. Poliţiştii Serviciului Rutier, în afară de mesajele cu caracter preventiv (traversarea corectă şi respectarea semnelor de circulaţie, unde, cum şi de la ce vârstă pot merge cu bicicleta, semnificaţia indicatoarelor rutiere), au prezentat aparatul radar şi etilotestul, copii având posibilitatea să le testeze şi modalitatea de funcţionare. De asemenea, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi poliţiştii de proximitate din cadrul Secţiei 2 Bacău au prezentat elevilor materiale video cu caracter preventiv, având ca temă: prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, siguranţa pe internet, măsuri de prevenire a tâlhăriilor, furturilor şi a violenţei. Copii prezenţi la Şcoala de vară a Fundaţiei "Don Bosco" Bacău au fost încântaţi de tot ce le-au pregătit poliţiştii, mulţi dintre ei plecând cu gândul ca atunci când vor fi mari să îmbrăţişeze meseria de poliţist.

