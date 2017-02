Este vorba despre Constantin Florin Ene, numit director executiv la Poliția Locală Bacău prin dispoziție de primar. Acesta deținea in cadrul instituției funcția de șef Birou Dispecerat și Administrare Obiective, ocupată prin concurs. Fost ofițer de informații și în Armată, cu o experiență de treizeci de ani, noul șef își dorește să schimbe imaginea Poliției Locale Bacău și să se apropie mai mult de cetățeni. „Pe primul plan este modernizarea instituției. Trebuie să schimbăm imaginea, poate chiar și uniforma, să creăm un brand. Vrem să venim mai aproape de comunitate, pentru că aceasta este și misiunea polițiie locale”, a declarat Constantin Florin Ene, directorul interimar al Poliției Locale Bacău. 35 SHARES Share Tweet

