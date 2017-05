Social Poliția în acțiune de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Depistat de poliţişti fără permis de conducere La data de 30 mai a.c., în jurul orei 08.00, polițiști din cadrul Postului de Poliţie Sascut au depistat în flagrant un tânăr de 29 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119 A.

În urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere. • Arme ridicate de polițiști pentru cercetări, în urma unei percheziții domiciliare La data de 30 mai a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Bacău au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 37 de ani, din comuna Helegiu.

Polițiștii au identificat și ridicat în vederea cercetărilor două arme cu aer comprimat, una cal. 4,5mm şi un pistol cal. 5,5 mm.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că bărbatul în cauză ar fi achiziţionat cele două arme în cursul anului 2016, dintr-un bazar de pe raza localităţii Oneşti.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. • Depistat de poliţişti în timp ce conducea un autovehicul sub influenţa alcoolului La data de 30 mai a.c., în jurul orei 09.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Bacău au depistat un bărbat de 45 de ani, din comuna Dealu Morii, în timp ce conducea un autovehicul pe DJ 206A.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. • Delict silvic în atenţia poliţiştilor de ordine publică La data de 30 mai a.c., polițiști din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa au depistat în flagrant un localnic de 34 ani, după ce a tăiat ilegal şi sustras 3 arbori esenţă răşinoase de diferite dimensiuni.

Materialul lemnos, în cantitate de 4,617 m.c., în valoare de 2981,83 lei, a fost confiscat și predat unei societăţi comerciale de pe raza comunei Palanca.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori. • Accident rutier- comuna Ungureni La data de 30 mai a.c., în jurul orei 13.00, poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Ungureni au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier, pe drumul comunal din localitate.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din comuna Parincea, pasager într-un atelaj hipo, condus de un bărbat de 22 de ani din comuna Ungureni, pe fondul consumului de alcool în exces, s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 36 de ani, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale, necesitând internarea.

Atât conducătorul atelajului hipo, cât şi victima au fost testaţi cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru primul şi 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru pasager şi li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

