Joi, 17 noiembrie, la Consiliul Local Onesti va avea loc o sedinta pe a carei ordine de zi se afla mai multe proiecte de hotarâre. Cel mai important dintre acestea are in atentie transmiterea obiectivului “Pod peste râul Trotus“ la Ministerul Transporturilor in vederea executarii lucrarilor de reparatii.

Este de mentionat faptul ca acest pod, care zilnic este tranzitat de sute de autovehicule, a avut mult de suferit in urma inundatiilor din luna iunie. De atunci aleea pietonala a acestui pod s-a deteriorat din ce in ce mai mult, autoritatile locale fiind nevoite sa ingradeasca accesul pietonilor in aceasta parte a podului.

De situatia critica a acestuia, vizibila si la structura de rezistenta, la lipsa unui dig de aparare, a fost instiintat Ministerul Transporturilor. Intre celelalte proiecte de pe ordinea de zi a acestei sedinte mentionam: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru acest an si indreptarea unei erori materiale, aprobarea infratirii municipiului Onesti cu orasul Edinet, din Republica Moldova (intre care este incheiata o intelegere de colaborare) si acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult ce apartin cultelor religioase recunoscute in România.

De un mare impact pentru comunitatea onesteana sunt proiectele de hotarâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale si bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si a Regulamentului de acordare a inlesnirilor sub forma esalonarii la plata obligatiilor restante, rezultate din contractele de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinta si a modelului conventiei pentru stabilirea graficului de esalonare. Acest proiect are ca initiatori pe consilierii locali Elena Pascu Apavaloaie, Ciprian Zarzu, Gheorghe Ene, Constantin Lazar, Constantin Florian, Mihai Dumitru ( toti de la PNL), Mihaela Geaboc Badic (ALDE) si Alexandru Cristea (PSRO).

Consilierii locali ai Onestiului vor mai dezbate proiectele privind aprobarea inchirierii unui spatiu din cadrul Spitalului Municipal pentru functionarea statiei de hemodializa, preluarea unor imobile ale unitatilor de invatamânt in administrarea Consiliului Local al municipiului, atribuirea unui spatiu catre Asociatia “Binecuvântati copiii”. Prin faptul ca Bogdan Cosmin Vasiloiu, consilier local al PSD a devenit prin concurs noul city –manager al Onestiului, la aceasta sedinta in locul sau va fi validat prof. Florin Radulescu in functia de consilier local al municipiului.