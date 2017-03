Podu Turcului: Sătenii din Căbeşti, terorizaţi de un piroman

De câteva zile, locuitorii din satul Căbeşti, comuna Podu Turcului, nu mai au linişte. Într-o singură seară, aici, au avut loc mai multe incendii şi deşi iniţial nu au fost suficiente indicii că ar avea legătură între ele acum oamenii cred că toate au fost provocate de aceeaşi persoană şi au cerut poliţiştilor să ia măsuri, mai ales că ei bănuiesc deja pe cineva.

Prima dată a luat foc o casă nelocuită, iar anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o acţiune intenţionată, după ce s-au găsit un geam spart şi focare în fiecare cameră.

„A intrat în fiecare cameră şi a pus foc în fiecare pat. Am sărit cu toţii, au venit şi pompierii şi am putut stinge focul. În timp ce erau oamenii la noi, la distanţă de un kilometru, la nişte nepoţi, s-a dus şi a dat foc la nutreţ, după care s-a dus la naşul nostru peste drum şi a dat foc tot la furaje. Noi bănuim pe unul de aici din sat care, şi când îi trăia mama, nu i-a dat linişte niciodată, o fura mereu”, spunea Maricica Biru, păgubită.

„Poliţia a adus un câine foarte inteligent, care i-a luat pe urmă de aici din curte şi s-a mai oprit în poarta lor, iar de acolo n-a mai vrut să plece. Practic, ne-a confirmat bănuiala”, povestea şi Silviu Biru. Aşadar, după incendiul pus la casa aceasta a urmat la scurt timp un altul, pe o uliţă apropiată.

Acolo a luat foc depozitul de furaje şi probabil s-ar fi extins şi la locuinţă, dacă n-ar fi fost observat la timp. În total, 15 tone de nutreţ s-au făcut scrum iar proprietarul este nevoit acum să cumpere furaje pentru cele 200 de oi pe care le are.

„Eu am observat primul foc, cel de la casă. Am alertat vecinii, am sărit gardul, am găsit geamul spart şi se cunoştea că e mână de om. Când ne întorceam de acolo, l-am descoperit pe al doilea, care era chiar la mine. Noroc că au venit pompierii şi cu băieţii repede. Şi aici a fost tot mână de om. Acum, toţi stau cu frică”, spunea Nicu Zaharia, un alt păgubit.

La doar un minut a izbucnit un alt incendiu la un stog de fân, dintr-o gospodărie din satul Plopu, dar care este la o distanţă foarte mică, practic peste drum, după care a luat foc vegetaţia uscată de pe deal. Pentru că au fost atâtea evenimente într-un timp atât de scurt, sătenii au fost convinşi că au fost provocate.

Tot în Căbeşti, dar în urmă cu câteva săptămâni, o casă, pe care un localnic o cumpărase de doar două zile, a ars în totalitate, şi aici fiind vorba de un incendiu provocat, pentru că nu locuia nimeni acolo. Nu se ştie însă dacă în spatele acestei acţiuni se află acelaşi suspect sau altcineva.

„Este jale. Nici în filme nu vedeţi cum ardea aici la casa asta de lângă mine. M-a avertizat că-mi dă şi mie foc. Toată lumea stă cu frică”, mărturisea şi Constanţa Barbu, localnică.

Poliţiştii au deja un suspect şi continuă ancheta.

„În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere. Poliţiştii au identificat o personă bănuită de comiterea faptei şi se continuă cercetările pentru stabilirea vinovăţiei”, a declarat agent principal Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.

După cele întâmplate, autorităţile locale se gândesc să instituie pază pe timpul nopţii, pentru ca astfel de evenimente să nu se mai repete.