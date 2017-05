Plecare-demisie de rasunet la Directia Sanitara Veterinara

De luna trecuta, dr. Vlad Gheorghita, fost purtator de cuvânt la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bacau, nu mai este angajatul instituitiei.

„Practic, contractul de munca al dr. Vlad Gheorghita a incetat, din luna mai, cu acordul ambelor parti, in conformitate cu articolul 97 din Legea nr 188/1999, privind Statutul functionarilor publici”, a declarat dr. Florin Balta, purtatorul de cuvânt al DSVSA Bacau. Plecarea fostului purtator de cuvânt a intervenit, se pare, in contextul implicarii fostei sefe a Directiei Sanitare Veterinare, Carmen Carleta Bodea, intr-un dosar penal cu mai multe infractiuni, trei dintre acestea referindu-se la luarea de mita.

Contactat telefonic, dr. Vlad Gheorghita a reconfirmat stirea plecarii sale. „Nu a fost niciun fel de presiune. Eu chiar am vrut sa plec prin demisie, dar mi s-a propus sa optez pentru incetarea contractului cu acordul ambelor parti. Trebuia sa fac pasul asta, in coditiile scandalului fostei directoare. Cred ca e mai bine asa pentru toata lumea”, a declarat Vlad Gheorghita. De altfel, surse judiciare indica si o oarecare implicare a dr. Gheorghita in comiterea infractiunilor de mita ale fostei conduceri a DSVSA Bacau.

„Complicitate. Practic, eu nu am facut decât sa o duc pe directoare cu masina la acea societate si sa o aduc inapoi, asta cica ar fi fost complicitatea. Când directorul te roaga sa-l conduci undeva, il conduci, nu?”, a completat fostul purtator de cuvânt al DSVSA Bacau.

Dr. Vlad Gheorghita a lucrat, din 1989 pâna in 1995, la Circa Sanitara Veterinara Faraoani, apoi din 1995, când a luat fiinta la Directia Sanitara Veterinara Bacau, a fost angajatul acestei institutii, trecând prin toate treptele, fiind chiar si sef al veterinarilor bacauani. In prezent, planurile doctorului Vlad Gheorghita vizeaza dezvoltarea unei afaceri proprii in domeniul sanitar veterinar.