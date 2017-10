Un echipaj de ordine şi siguranţă publică, de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Bacău, care se afla în Piaţa Centrală, a depistat un bărbat care comercializa pește, fără să aibă documente care să arate proveniența mărfii. Vânzătorul de ocazie, în vârstă de 41 de ani, din Horgeşti, avea în autoturism 40 kg de pește de diferite specii, respectiv novac, somn, șalău, caras şi știucă. „În cauză, jandarmii au întocmit pe numele făptuitorului dosar cu acte de constatare sub aspectul comiterii unei fapte susceptibile infracţiunii de deţinere sau comercializare a peștelui fără documente legale, iar cantitatea de 40 kg pește a fost ridicată în vederea confiscării”, a declarat plt. Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt la IJJ Bacău. Peştele a fost predat pe bază de proces-verbal unei societăţi comerciale pentru valorificare, cercetările fiind continuate de Poliţie. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.