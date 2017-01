– Daca as fi un turist care intra pentru prima data in comuna Tatarasti si as bate la poarta primariei pe care o conduceti din 2012, ce mi-ati recomanda sa vizitez?

– Sunt trei obiective din comuna noastra care sunt incluse in lista monumentelor istorice din judetul Bacau ca monumente de interes local, toate trei fiind clasificate ca monumente de arhitectura: Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului” (1770) din satul Dragesti, Biserica ,,Sfântul Dumitru” (1854) din satul Gherdana si Biserica ,,Sfintii Voievozi” (1811) din satul Ungureni. Un turist indragostit de natura, de traditii, are ce vedea in comuna noastra.

– Sunteti deja la al doilea mandat de primar. Ati fost la cârma acestei comune in ultimii patru ani, sub sigla PNL, dar in iunie ati câstigat din nou alegerile sub sigla PSD. Cât de mult v-a ajutat partidul in aceasta lupta?

– As dori si pe aceasta cale sa le multumesc tuturor cetatenilor pentru procentul foarte mare cu care m-au investit in cel de-al doilea mandat. Faptul ca dupa 4 ani s-au declarat multumiti si mi-au acordat inca un vot de incredere nu poate decât sa ma onoreze, insa numarul mare al sustinatorilor reprezinta si o mare responsabilitate, deoarece nu vreau sa-i dezamagesc. Sustinerea partidului am simtit-o din plin pentru ca am reusit sa finalizez câteva proiecte importante pentru noi. Fie ca vorbim de asfaltarea drumurilor comunale, de reabilitarea si dotarea unitatilor de invatamânt, de lucrari pentru intretinerea drumurilor, fie de alimentarea cu apa a satelor Gherdana, Dragesti si Giurgeni, toate aceste proiecte au fost posibile pentru ca ne-am bucurat de sustinerea Partidului Social Democrat prin domnul deputat Gabriel Petru Vlase si prin domnul Dragos Benea, presedintele Organizatiei judetene PSD Bacau. Imi doresc sa continui cu proiecte care sa genereze prosperitatea comunei noastre si sa creasca nivelul de trai al cetatenilor. In continuare am sa depun toate eforturile pentru a pune in practica principalul nostru obiectiv – asfaltarea drumului judetean ce leaga comunele Tararasti si Corbasca, precum si alte proiecte de interes maxim pentru comunitate. Multumesc bunului Dumnezeu si familiei ca mi-au fost mereu aproape, pentru ca nu este simplu sa fii primar. Nu voi avea probleme in ceea ce priveste colaborarea cu colegii din Consiliul Local, dupa cum nu am avut probleme nici in mandatul trecut, caci vom colabora si comunica constructiv, pentru desfasurarea activitatilor administrative si economice, insa este nevoie de munca, dorinta si creativitate.

– Pe site-ul Primariei Tatarasti mi-au atras atentia doua puncte importante: oportunitati de investitii si facilitati pentru investitori. Daca cineva ar intentiona sa vina cu un anumit capital in aceasta zona, ce domenii i-ati recomanda?



– Primaria si Consiliul Local Tatarasti sprijina investitiile care creaza locuri de munca in comuna, ofera posibilitatea concesionarii unor terenuri celor care doresc sa investeasca pe teritoriul comunei noastre, climatul fiind propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol si zootehnic. Totodata, comuna este amplasata pe malul Siretului, ceea ce ofera un potential economic si chiar turistic. Comuna Tatarasti se afla in plina dezvoltare economico-sociala, are o retea de drumuri comunale buna, retea de apa potabila, in curând, in toata comuna, si internet, terenurile agricole fiind de buna calitate, existând si forta de munca suficienta, chiar si calificata in domeniile ce pot fi valorificate in zona noastra.

– In mai toate zonele rurale ale judetului, si nu numai, analistii spun ca populatia la sate este din ce in ce mai imbatrânita, tinerii ne pleaca peste hotare, ca nu mai avem mâna de lucru si, implicit, bani la bugetul local, pentru ca nici productie nu mai e. Ce ati facut pâna acum pentru a mai reduce din acest dezechilibru?

– Sunt multi cei care vor sa se intoarca acasa, nu pentru a-si scrie memoriile, ci pentru ca sunt oameni in putere si doresc sa faca ceva pentru locurile natale, pentru oamenii alaturi de care au crescut si pe care-i considera ca fiind „de-ai lor”. Tinerii trebuie sprijiniti in accesarea de fonduri europene in domeniul agricol si nonagricol. La ora actuala, oamenii nu stiu sa intocmeasca documentatia necesara pentru accesarea de fonduri europene, de aceea doresc sa aduc in primaria Tatarasti specialisti care sa ajute locuitorii in intocmirea documentatiei necesare accesarii de fonduri. Tinerii trebuie sa se reintoarca pe meleagurile natale, vin cu o alta mentalitate, cu o anume experienta, va fi un câstig pentru comuna, de aceea dorim sa le asiguram acestor tineri infrastuctura necesara demararii de mici investitii care sa aduca locuri de munca si un plus de valoare comunei.

– Suntem in Uniunea Europeana de câtiva ani buni. Va simtiti un primar european?



– Toti incercam sa ne ridicam la acest nivel, de cetateni europeni, prin modul de gândire, prin cultura, atitudine, cu atât mai mult cei care conduc anumite institutii publice sau societati producatoare de profit. Tot ce am facut in anii din urma (obiective cunoscute si apreciate de cetateni), au avut ca argumente ridicarea calitatii vietii oamenilor, astfel, ca in anii urmatori sa ajungem la standardele europene, sa reducem anumite diferente care exista. In cei patru ani de când ma aflu la conducerea comunei Tatarasti am transformat, zic eu, fara lipsa de modestie, visele satenilor in realitate, prin investitia in toate domeniile care necesitau aceste interventii. Si vor urma proiecte mai importante: asfaltarea DJ Gherdana – Corbasca, alimentarea cu apa a satelor Tatarasti, Ungureni si Cornii de Jos, asfaltarea drumului comunal DC 100 din satul Cornii de Sus pâna la iesirea din satul Cornii de Jos spre Costisa, realizarea unui drum intre Cornii de Jos si barajul de la Beresti, asfaltarea drumurilor laterale din satele Tatarasti, Cornii de Sus, Gherdana, asfaltarea drumurilor din satul Giurgeni, modernizarea sediului primariei, modernizare Camin Cultural Tatarasti (sala de sedinte si arhivare), construirea de camine culturale, realizarea unei case praznicale în satul Cornii de Sus (în fostul dispensar), finalizarea bisericii din satul Dragesti, realizarea unui teren de sport in satul Tatarasti si locuri de joaca, realizarea unui teren de sport in satul Gherdana, realizarea unui teren de sport in satul Cornii de Sus, demersuri privind construirea sistemului de canalizare si statiei de epurare pentru intreaga comuna. Sunt proiecte ambitioase, unele pe termen scurt, altele cu bataie mai lunga.

– Intrebarea de final. Cine este primarul Petru Tabacaru?

– Sunt o persoana muncitoare, perseverenta, consecventa, careia nu-i plac lucrurile facute pe jumatate. Daca imi propun un lucru nu ma las pâna nu-l duc la bun sfârsit, indiferent de cât timp si munca necesita. Detest minciuna si nedreptatea. Sunt o fire deschisa, iar când mi-am depus juramântul am promis ca voi face tot ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tatarasti. Aceasta fraza imi este intiparita in minte si asa va ramâne caci nu-mi place sa ma dezic de promisiunile si angajamentele facute.

TATARASTI:

Comuna Tatarasti se afla in sud-estul judetului, la limita cu judetul Vrancea, pe malul stâng al Siretului, in dreptul lacului de acumulare Beresti, teritoriu amplasat intre Colinele Tutovei din cadrul Podisului Bârladului, in zona Culmii Vârlanesti din Dealurile Racaciunului. Pâna in prezent nu au fost inca identificate documente care sa ateste infiintarea comunei Tatarasti, dar se spune ca o parte a teritoriului acesteia a fost dat de catre domnitorul Stefan cel Mare si Sfânt unuia dintre ostasii sai pe nume Tataru, ca multumire pentru participarea alaturi de el la razboiul impotriva turcilor. Satele componente ale comunei sunt: Tatarasti, Cornii de Sus, Cornii de Jos, Ungureni, Giurgeni, Dragesti, Gherdana, iar populatia este de 2.600 de locuitori, conform recensamântului din 2001.