Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au reţinut şase bărbaţi bănuiţi de comiterea infracţiunii de furt calificat. La data de 17 august a.c., în jurul orei 04.00, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au depistat în flagrant şase bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 39 ani, toţi din judeţul Iaşi, în timp ce sustrăgeau cantitatea de 530 kg peşte specia crap, caras şi fitofag din bazinul unei ferme piscicole din comuna Motoşeni. Două bărci pneumatice, vâsle, saci de rafie, trei pompe, o plasă din poliamidă tip setcă în lungime de aproximativ 100 m, cu ochiuri de 8 cm şi alte unelte de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, cantitatea de peşte fiind restituită fermei piscicole din Motoşeni. În cauză s-a dispus reţinerea celor şase bărbaţi pentru 24 de ore şi urmează se fie prezentaţi instanţei de judecată cu propuneri legale.

