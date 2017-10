Băcăuanii pasionați de pescuit trebuie să știe că își vor putea manifesta pasiunea doar în anumite condiții, odată cu definitivarea procedurii de evaluare a cererilor de atribuire a zonelor de pescuit recreativ pentru organizațiile solicitante, stabilirea administratorilor fondurilor piscicole și semnarea contractelor dintre aceștia și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA).

În acest sens, membrii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău și inspectori ai ANPA au demarat o campanie de informare și acțiuni de control pe lacurile Bacău și Galbeni, zone pentru care CRE deține dreptul de utilizare a fondului piscicol în scop recreativ, fiind distribuite pliante și, acolo unde s-au constatat abateri grave, dându-se și sancțiuni.

„CRE Bacău deţine dreptul de utilizare a fondului piscicol în scop de pescuit recreativ pe lacurile Bacău şi Galbeni, în baza contractului nr.20/14.09.2017 încheiat cu ANPA. Deşi contractele cu ANPA s-au semnat târziu, noi am desfășurat pe parcursul întregului an activități de combatere a braconajului, promovarea pescuitului recreativ și informarea pescarilor etc, astfel încât condițiile de pescuit să se îmbunătățească.

Cu bunăvoință din partea tuturor, sperăm ca pescarii să beneficieze de locuri de pescuit fără braconieri, fără gunoaie şi fără persoane care nu au nimic în comun cu pescuitul pentru recreere”, a spus Marius Bălan, reprezentant CRE Bacău.

Nu oricine, așadar, nu oricum și nu în orice condiții poate pescui pe lacurile din județ, CRE Bacău, în calitate de administrator al fondurilor pisciole în scop recreativ pe lacurile Bacău și Galbeni, precizând că aici, pescuitul se practică doar cu respectarea legii și a Regulamentului zonei de pescuit stabilit.

Astfel, pescuitul se poate practica, pe lacurile Bacău și Galbeni, doar în baza permisului ANPA eliberat prin CRE sau orice altă asociație și a Carnetului de captură eliberat de CRE Bacău, carnet care se obține doar după susținerea, de către persoana interesată, a unui test grilă.

„Carnetul este achitat de către pescar la preţul pieţei, membrii pescari CRE având de achitat cotizația anuală 2017, în valoare de 60 lei, cu reducere de 50% pentru pensionari și persoanele cu handicap, cotizație valabilă până în ultima zi a lunii decembrie 2017. Plata cotizaţiei şi susţinerea testului în vederea eliberării Carnetului de captură se poate face pe teren în zona de pescuit sau la sediul CRE din Bacău, str.Livezilor 4F, de luni până vineri între orele 15.00 şi 17.00”, a anunțat reprezentantul CRE Bacău.

De asemenea, precizează membrii organizației, pot pescui, în condițiile regulamentului stabilit, doar în sistem catch&release (cu obligația de a elibera imediat peștele prins și consemnarea capturilor în Carnet) și pescarii care nu sunt membri ai Centrului Regional de Ecologie.

În urma evaluării a cererilor de atribuire a zonelor de pescuit recreativ pentru organizațiile solicitante, în Regiunea Moldova, pentru solicitanții Centrul Regional de Ecologie Bacău, respectiv Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Bacău, s-a stabilit un scor de 82, respectiv 79 de puncte și atribuirea, pentru CRE, ca zone de pescuit, a lacurilor Bacău și Galbeni, iar pentru AJVPS, printre altele, lacurile Răcăciuni și Berești.

AJVPS Bacău: „Nu am primit încă un răspuns oficial”

De la directorul asociației, ing. Gheorghe Vrânceanu, am primit următoarele informații ,,Nu am primit niciun răspuns oficial. ANPA trebuia să soluționeze o contestație depusă de noi și să ne facă o comunicare scrisă.

Am făcut contestația pe motive întemeiate. Poate exista și calea de atac în instanță, considerând că după criteriile stabilite, am fost defavorizați la punctaj, CRE primind cel mai mare punctaj dintre toate asociațiile din Moldova. Trei puncte în plus, noi având dotările necesare și personal calificat, mult superioare lor.”

Directorul Vrânceanu dă asigurări că v-a semna contractul cu ANPA pentru toate apele ce intră în administrarea asociației. „Ce este cert, în afară de cele două lacuri, Bacău II și Galbeni, care au fost atribuite în custodie CRE-ului, toate celelalte ape naturale din județul Bacău au fost atribuite, pe următorii 10 ani, către AJVPS Bacău. Aceasta însumând lacurile de pe Bistrița și Siret, lacul de la Poiana Uzului, și toate apele curgătoare colinare și de munte.

Cu mici excepții, Direcția Silvică având și ea câteva ape de munte, de regulă, unde are și fonduri cinegetice.” Fiecare asociație va elibera permise ANPA pentru apele pe care le deține, păstrând principiul de reciprocitate. Va exista un tarif de 50%, din cotizația membrilor proprii, plătit prealabil, taxă de acces pentru fiecare zonă aparținând celorlalte asociații, 140, din toată țara. În 2017, AJVPS Bacău a depășit numărul de 3300 membri pescari.

Mădălina Rotaru, Ioan Bîșcă

0 SHARES Share Tweet