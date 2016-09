Pentru al patrulea an consecutiv, parintii bacauani marcheaza Saptamana bebelusilor purtati

In primele zile ale lunii octombrie, la nivel mondial, prin actiuni specifice, se marcheaza Saptamana Internationala Babywearing (a Bebelusilor Purtati), miscare avand ca scop promovarea,in randul proaspetilor parinti, purtarii bebelusilor in sisteme ergonomice speciale, purtare care, sustin specialistii, este in beneficiul sanatatii si bunei dezvoltari psiho-emotionale ale pruncilor.

Bacaul, in acest an, pentru a patra oara consecutiv, se alatura miscarii internationale si, prin Centrul Parintii Spun Prezent, respectiv Grupul Babywearing Bacau, in colaborare cu mai multe ONG-uri si agenti economici privati, organizeaza actiuni specifice in perioada 3-6 octombrie.

Astfel, proaspat parintii, dar si parinti sustinatori ai “babywearing”-ului sunt incurajati sa participe la ateliere de lucru, sesiuni de informare, tombole si alte activitati avand ca scop promovarea “purtatului de bebelusi” in sisteme speciale, in beneficiul atat al parintilor cat si al copiilor.

Luni, 3 octombrie, intre orele 16-18, la Club Oblio din Bacau, vor avea loc ateliere sustinute de specialisti in educatie, sanatate si psihologie avand ca teme “Despre beneficiile conectarii” (consilier parental Celina Ivan), “Babywearing din perspectiva producatorului” (Mariana Zamfir), “Parinti de nota zece!” (Adriana Zamfirescu), “Diversificarea – model traditional”, atelier sustinut de un medic pediatru. In pauze si la final, participanttii pot opta pentru sesiuni foto si participari la o tombola.

Marti, 4 octombrie, intre orele 16 – 17, la Autentic Fit, parintii sunt invitati la o ora de Babywearing sportiv – Zumba cu bebelusi in sisteme, iar joi, 6 octombrie, la Club Oblio, participanttii vor marca finalul Saptamanii, prin “Babywearing distractiv”, adica multa voie buna si distractie.

Accesul la toate actiunile este gratuit, inscrieri si detalii putandu-se obtine la numarul de telefon 0744389430 sau pe adresa de e-mail ola.alexiu@yahoo.com.