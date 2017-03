Economie Penny Market a inaugurat o investiție de 19 mil. euro în județul Bacău de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Rețeaua de magazine Penny Market, parte a grupului german de retail REWE, a inaugurat, joi, 30 martie, depozitul său logistic construit în comuna Nicolae Bălcescu, al treilea din România. Investiția a fost de 19 milioane de euro. Penny Market este primul retailer din piața comerțului autohton care inițiază un astfel de proiect în zona Moldovei. La eveniment au fost prezenți Daniel Gross – General Manager al companiei patronatoare, REWE România, Dennis Biernatzki și Oliver Eifler – din staff-ul REWE, Albu Istvan, director la Filiala din România a companiei constructoare KESZ Ungaria, Anton Șiler – primarul comunei Nicolae Bălcescu și Marius Gheorghiță – vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Noul centru logistic din Bacău reprezintă un factor de optimizare a fluxului logistic și a distribuției regionale a produselor alimentare si nealimentare către magazinele Penny Market din nord-estul țării. Acesta va asigura distribuţia produselor în aproximativ 45 de filiale pentru început, cu posibilitate de extindere la 90 – 100 de magazine. Depozitul a creat peste 150 de locuri de muncă, o mare parte dintre angajați fiind chiar din comuna Nicolae Bălcescu și Bacău. „Proiectul – a spus Daniel Gross – face parte din cadrul strategiei de dezvoltare a rețelei de distribuție Penny Market la nivel național și vine în completarea celor două centre existente din orașele Turda și București. Noul centru logistic este o clădire modernă unde echipa noastră va beneficia de cele mai bune și moderne condiții”. Centrul logistic de la Bacău dispune de cele mai înalte și moderne standarde de siguranță și securitate, cât și de soluții tehnologice moderne. Acestea au ca scop scăderea consumului de energie, a amprentei și emisiilor de CO2 și, astfel, înregistrarea unui impact redus asupra mediului. În acest centru este folosit un sistem integral de iluminare prin LED, care dispune de sisteme automate de comandă și control și care reduce consumul de energie cu 40%. Instalațiile de răcire sunt integrate într-un sistem automat de management prin intermediul căruia vor fi monitorizate constant atât temperaturile interioare, cât și cele exterioare ale zonei de refrigerare. Dezvoltat de compania KÉSZ Holding Zrt., sucursala Cluj-Napoca, noul complex logistic dispune de o suprafață totală construită de aproximativ 19.000 mp, are o înălțime de 14,5 metri și un teren aferent de circa opt hectare. Penny Market are, în județul Bacău, șase magazine, în Bacău, Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna și Buhuși. 334 SHARES Share Tweet

