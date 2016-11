Penalizare de 2 milioane de lei pentru nereguli la reabilitarea Podului Margineni

Reabilitarea Caii Moinesti, un proiect de 24 de milioane de lei fara TVA, cu o cofinantare din partea Primariei Bacau de 2 milioane de lei, s-a derulat intre ianuarie 2013 si octombrie 2014, licitatia de executie fiind câstigata de societatea Conextrust Bacau.

La un interval de timp consistent, municipalitatea bacauana este fortata sa achite o penalizare de 10 la suta din valoarea proiectului (mai exact din cuantumul de fonduri europene) pentru ca nu ar fi respectat anumite norme in timpul derularii licitatiei.

Anuntul notei de plata tocmai venite la primarie a fost facut de primarul Cosmin Necula. „Chiar daca nu contest importanta acestui proiect, Primaria Bacau va contesta in instanta decizia care are titlu executoriu, pentru ca nu pot accepta o astfel de corectie”, a declarat edilul care deconteaza acum greselile care s-au facut pe vremea vechii administratii.

Managerul public Leonard Padureanu a explicat pentru cotidianul Desteptarea care este motivul pentru care s-a primit aceasta corectie financiara.

„La momentul la care am organizat licitatia, trebuia sa cerem participantilor la licitatie dovezi ale competentei responsabililor tehnici cu executia. Conform legislatiei române in vigoare, s-au solicitat atestate ale autoritatilor române, or autoritatea europeana de audit care face verificari acum pentru proiectele derulate intre 2007-2013 a considerat ca am impiedicat participarea la licitatie a specialistilor straini”, a detaliat Padureanu. Cu alte cuvinte, nu s-ar fi asigurat egalitatea de sanse intre competitori.

Dar, in acelasi timp, mai spune Padureanu, „noi aveam avizul ANRMAP in momentul in care am scos licitatia pe SEAP, asadar era corecta si in acord cu legislatia in vigoare la acel moment.” Din acest motiv, autoritatile considera ca au o baza temeinica legala de a contesta aceasta corectie financiara. Mai mult, toate autoritatile locale care au derulat proiecte in perioada mentionata s-ar putea trezi cu astfel de corectii pentru ca pe tot programul european s-a aplicat o corectie de 5 la suta.

In acest caz, pentru ca vina nu apartine Primariei Bacau, dupa demersurile legale, oficialii vor cere rambursarea sumei de la bugetul de stat, caz in care statul va pierde cel mai mult tocmai pentru faptul ca nu a armonizat legislatia europeana cu cea româneasca.

Modernizarea Caii Moinesti a presupus reabilitarea pasajului Margineni, a Caii Moinesti, reabilitarea podului Trebes, amenjarea trotuarelor, a pistelor pentru biciclisti, montarea unor panouri fonoabsorbante pentru a-i proteja pe cei care locuiesc in apropiere de calea ferata si pod, reabilitarea retelei de iluminat.

Daca in acest caz, corectia s-a aplicat pentru o neconcordanta care nu tine de primarie, in cazul reabilitarii strazii Stefan cel Mare, Ministerul Dezvoltarii a amendat primaria bacauana pentru nereguli la organizarea licitatiei pentru acest proiect. Concret, specialistii din minister au constatat „modificarea criteriilor de selectie dupa deschiderea ofertelor, determinând o selectare incorecta a unui participant”.

Pentru acest lucru, s-a aplicat o corectie de 25 la suta din valoarea proiectului, care, dupa contestatie, a fost redusa la 10 la suta. Ca si in cazul de acum, si atunci autoritatile de control au constatat ca „in timpul evaluarii nu au fost respectate principiile transparentei si tratamentul egal”.

Nemultumita de aplicarea corectiei, Primaria Bacau a atacat decizia la Curtea de Apel Bucuresti.