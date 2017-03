Pastele, o buna ocazie pentru motivarea angajatilor

Pastele poate fi un excelent prilej cand angajatorii isi pot arata pretuirea fata de angajati, recompensandu-i si facandu-i sa se simta ca intr-o mare familie. Pentru a face aceasta, companiile trebuie sa stie ca au mult mai multe mijloace la dispozitie si ca nu trebuie sa se limiteze la clasicele cadouri sau sporuri.

Un instrument dorit deopotriva de angajati si avantajos pentru angajatori este tichetul cadou. Tichetul cadou Cadhoc de la Up Romania este apreciat in primul rand pentru ca ofera libertate de alegere celui care il primeste. Astfel, salariatii vor putea cumpara cu tichetele Cadhoc o multitudine de produse si servicii, precum: bijuterii, cosmetice, articole vestimentare si incaltaminte, carti, jucarii, obiecte de mobilier, decoratiuni, electronice si electrocasnice, servicii de turism. Reteaua de magazine are acoperire nationala si este alcatuita din peste 55.000 de magazine. Mai multe magazine poti gasi pe harta partenerilor din orasul tau. Pentru angajatori, tichetele cadou vin cu nete avantaje fiscale, acestea fiind scutite de contributii sociale si patronale, precum si de impozitul de 16% pe venit, pana la valoarea de 150 de lei lei pentru fiecare persoana. In plus, pot fi deduse la calculul impozitului pe profit, in limita a 5% din fondul de salarii. Ele pot fi acordate atat pentru salariati, cat si pentru copiii minori ai acestora, oferind astfel posibilitatea acordarii unei valori cumulate crescute.

Aplicabila incepand de la un salariat, optiunea pentru tichetele cadou simplifica in cadrul companiilor procesul logistic extrem de complex, consumator de timp si de resurse umane, ce presupune cumpararea, sortarea, impachetarea, personalizarea, depozitarea si distributia cadourilor.

De asemenea, tichetul Cadhoc poate fi personalizat cu logo-ul companiei, imaginea si mesajul dorit, astfel incat sa poarte semnatura si amprenta celui care il ofera.

Up Romania, noua identitate a Chčque Déjeuner Romania, face parte din Grupul Up, o companie internationala si solida. Este prezenta in 17 tari si are o experienta de peste 50 de ani in domeniul furnizarii de produse si servicii pentru motivarea si fidelizarea angajatilor, recompensarea si stimularea vanzarilor, precum si instrumente pentru sustinerea programelor si proiectelor sociale.

Intra pe www.upromania.ro si comanda de Paste tichete cadou pentru salariatii tai! Toate comenzile achitate in perioada 20 martie si 14 aprilie intra automat in tragerea la sorti pentru unul dintre cele 3 premii oferite de Up Romania.