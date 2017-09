Parteneriat Bacău - Alba pe tema Centenarului Marii Uniri

Consiliul Județean Bacău a fost miercuri, 6 septembrie gazda unei întâlniri dedicată activităților preconizate cu ocazia Centenarului Marii Uniri ce va fi sărbătorit în 2018. La activitate, alături de președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu s-au aflat managerul public al județului Alba, Dan Mihai Popescu, directorul Muzeului Național al Marii Uniri, Gabriel Tiberiu Rustoiu, președintele Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, general de flotilă aeriană (r), Necolae Petrescu, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala județeană colonel ”Corneliu Chirieș” Bacău, colonel (r) Paul Valerian Timofte, președintele filialei Bacău a Asociației Naționale a Arhiviștilor din România, Vilică Munteanu, muzeograf Istina Lăcrămioara din partea Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău și Lucian Bogdănel, consilier al primarului municipiului Bacău. Discuțiile purtate au vizat agenda activităților ce vor fi desfășurate, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba cu ocazia Centenarului Marii Uniri. ”Pe plan județean ne pregătim pentru Centenar și facem absolut tot ce ne stă în putință pentru ca sărbătoarea Marii Uniri să aibă parte de respectul și importanța cuvenită. Județul nostru ocupă un rol determinant al actului istoric de la 1 decembrie 1918, Bacăul fiind un simbol național al acelor vremuri, prin istoricul zbor Bacău-Blaj, de aceea este firesc și ca celebrarea care marchează 100 de ani de la cel mai important eveniment pentru țara noastră să fie organizată în mod impecabil” a declarat președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu. Poate cel mai important eveniment de pe această agendă este refacerea Zborului Marii Uniri ce a avut loc de la Bacău la Blaj, în data de 23 noiembrie 1918. Alături de reeditarea albumului ”Zborul Marii Uniri”, de realizarea unei medalii jubiliare și a unui plic filatelic ce va fi distribuit gratuit în Bacău și Blaj, seria acțiunilor dedicate a prins contur. Este vorba despre reiterarea și marcarea unor momente istorice cu o încărcătură simbolică și emoțională mare. ”Ne dorim să realizăm împreună, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Județean Alba, un produs cultural unitar care să rămână mărturie momentului Centenarului din 1918”, a subliniat managerul public al județului Alba, Dan Mihai Popescu. 2 SHARES Share Tweet

