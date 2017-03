Top Story Parincea: Fără telefonie și internet, de la niște buruieni aprinse de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Locuitorii comunei Parincea au rămas servicii de telefonie fixă și internet 24 de ore, mai exact de marți, la prânz, până miercuri, la ora 13. „Telefonul dumneavoastră e primul pe care îl primim, de ieri. Internetul nu merge încă”, a explicat Aurica Meșniță, referent social. Peste câteva minute, când am vorbit cu Sorin Roșu, primarul comunei Parincea, funcționa și serviciul de internet. „Credem că a trecut cineva cu o țigară aprinsă și a aruncat-o pe marginea drumului. Buruienile, fiind uscate, au luat foc și au afectat firele de telefonie. S-a întâmplat pe DJ 252, în dreptul Mânăstirii Sf. Neculai din Câmp. A fost un incendiu minor, pe care l-am stins noi, cu voluntarii serviciului pentru situații de urgență”, a declarat primarul Sorin Roșu. 3 SHARES Share Tweet

