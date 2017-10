Sport Panti strigă din Spania: „Hai, Aerostar!” de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Împrumutat de Watford la Deportivo La Coruna, Costel Pantilimon ține pumnii echipei care l-a format în disputa de Cupă, de săptămâna viitoare, cu Dinamo. Portarul naționalei a aflat de la jurnaliștii „Deșteptării” că „aviatorii” vor înfrunta „câinii roșii” Pentru marele meci cu Dinamo București, programat fix peste o săptămână, la Piatra Neamț, în „șaisprezecimile” Cupei României, Aerostar Bacău va avea un suporter de lux. Ce-i drept, de la distanță. De la mare distanță. Tocmai de pe malurile Atlanticului, din Spania, de la La Coruna. Miile de kilometri nu pot șterge însă cu buretele nici amintirile și nici sentimentele. Iar Costel Pantilimon, portarul în vârstă de 30 de ani, crescut la Aerostar și ajuns în intersezon la Deportivo La Coruna, nu are cum să uite anii petrecuți în curtea „aviatorilor”. „Aerostar este echipa care m-a format, echipa care m-a lansat. De câte ori am ocazia, vorbesc la telefon cu cei din conducerea clubului, cu domnul Damaschin și cu domnul Voicu”, spune Panti. Deși plecat în străinătate de mai bine de șase ani – Manchester City, Sunderland, Watford și, mai nou, Super Depor fiind bornele internaționale ale carierei sale de club – Pantilimon a rămas conectat la realitatea românească. Paradoxal, însă, portarul naționalei României a aflat de la jurnaliștii „Deșteptării” că echipa la care a crescut, Aerostar, a nimerit cu Dinamo în Cupa României. „Serios, cu Dinamo au căzut? Wow, va fi meciul anului pentru Aerostar. Poate asistăm și la surpriza anului, he, he! E foarte dificil, cu toții știm asta, dar, atunci când vorbim de meciurile de Cupă, nimic nu e imposibil. Oricum, eu le țin pumnii băieților”, mărturisește portarul naționalei României, care admite că nu cunoaște foarte mulți jucători din actuala echipă a Aerostarului: „Ceea ce știu e că sunt foarte mulți jucători tineri. Mai știu că antrenor este nea’ Cristi Popovici. Dintre cei mai cu experiență îl cunosc doar pe Ciulica Gheorghiu – care a fost și vecin de bloc cu soția mea – și ar mai fi Cătălin Vraciu”. Panti are și un mesaj pentru tânăra echipă a Aerostarului: „Să se bucure de un asemenea meci și să joace fără presiune”. Dar și un regret: „Păcat că un astfel de meci nu se joacă în Bacău. Publicul băcăuan ar fi meritat să vadă acest joc, dar cred că și așa vor fi mulți spectatori care vor face deplasarea la Piatra Neamț pentru a susține Aerostarul”. Costel Pantilimon va susține și el echipa la care a crescut. În funcție de program, e posibil să vadă și meciul. Firește, la TV. Iar dacă nu va putea și va uita cumva să caute pe net rezultatul, să stea liniștit. „Deșteptarea” îl va ține la curent și în această privință. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.