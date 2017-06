– aceasta este a treia persoană înghiţită de ape, în mai puţin de o săptămână Apelul la 112 s-a primit în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 2.15. S-a anunţat că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, s-ar fi înecat în canalul de fugă al râului Siret, pe raza comunei Pânceşti. Imediat, un echipaj a plecat la faţa locului şi a început căutările cu o barcă, misiune ce a continuat şi joi până după-amiază, când trupul neînsufleţit al acestuia a fost găsit şi adus la mal, pentru a fi preluat şi transportat la Morga, unde i se va efectua necropsia. „Pompierii militari băcăuani au desfășurat misiuni de căutare a unei persoane înecate în canalul de fugă al râului Siret. Aceasta este cea de a treia persoană înecată, în mai puțin de o săptămână, în județul Bacău”, a spus cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Sâmbăta trecută un tânăr de 18 ani s-a înecat în râul Siret, la Filipeşti, iar luni un bărbat de 38 de ani s-a înecat în lacul Bibireşti, din comuna Ungureni. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.