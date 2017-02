Nu mai este nicio noutate că, pe tarabele din tot judeţul, dar şi pe rafturile magazinelor, se vând tot soiul de produse agricole aduse din import. Din păcate, multe dintre aceste produse nu sunt tocmai conforme cu reglementările legale din UE. Notorii sunt loturile de tomate din Turcia, trecute suspect de uşor prin filtrul autorităţilor de control, dar retrase ulterior din comerţ din cauza conţinutului ridicat de pesticide, dar şi rodiile aduse tot din această ţară, care au avut aceeaşi soartă: groapa de gunoi. Din păcate, din raţiuni necunoscute, prea puţine cantităţi ajung să fie retrase de pe piaţă, în detrimentul consumatorului român. Un alt produs agricol care ridică suspiciuni este şi banalul usturoi, adus cel mai adesea din Asia. Oficial, se ştie că în ultimii doi ani, în ţară, au ajuns doar 210.000 de kilograme (210 tone) de usturoi din import China. Neoficial, însă, importurile sunt estimate la peste 1.700 de tone de usturoi de origine chinezească. Aspectul lui foarte comercial, mai ales, îl face pe client să-l cumpere fără să-şi pună întrebarea dacă produsul este şi bun pentru consum. Aşadar, puţină lume ştie că acest produs asiatic este tratat chimic cu substanțe nerecomandate și chiar interzise în UE. Mai exact, usturoiul este supus unor tratamente chimice menite să-i oprească încolţirea, ceea ce-l face nepotrivit consumului. „Sigur că nu tot usturoiul chinezesc aflat în comerţ este neconform. Dar, există şi astfel de produse pe piaţă care în niciun caz nu ar trebui să ajungă pe mesele noastre. Este cam aceeaşi poveste ca în cazul bananelor trecute prin gaze, a smochinelor sau a caiselor tratate cu dioxid de sulf, tocmai ca să le păstrete culoarea ş.a.m.d”, a declarat Maria Hagimă, inspector în cadrul Direcţiei pentru Agricultă a Judeţului (DAJ) Bacău. Usturoiul cu probleme adus din import poate fi uşor deosebit faţă de cel bun de consum prin simpla zdrobire a acestuia. „Dacă la câteva ore după această operaţiune usturoiul capătă o culoare verzuie spre albastru, atunci acesta nu este indicat a fi folosit în alimentaţie”, mai spune inspectorul Maria Hagimă. Cel mai simplu, usturoiul tratat chimic poate fi recunoscut prin faptul că acesta nu încolțește dacă este lăsat mai multe zile la soare. În acest caz, specialiştii recomandă achiziţionarea usturoiului de la producătorii agricoli din zona Răchiteni, judeţul Roman, unii dintre aceştia ajungând în fiecare an în pieţele agricole din Bacău, sau de la mult mai cunoscuta localitate Copălău, judeţul Botoşani, renumită în cultivarea acestei plante. Însă, alternativa cea mai sigură sunt produsele (legume şi fructe) certificate bio. 64 SHARES Share Tweet

