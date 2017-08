Duminică după-amiază, un bărbat de 43 de ani, din comuna Orbeni, s-a înecat într-o baltă din apropierea râului Siret. Omul a mers împreună cu fiul său la scăldat, a intrat în apă, însă nu a mai ieşit la suprafaţă. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău au fost alertaţi imediat şi au mers la faţa locului unde au început căutările, iar după circa trei ore au găsit trupul neînsufleţit al bărbatului şi l-au adus la mal. Acesta este al doilea bărbat înghiţit de ape, din acest weekend. Sâmbătă, un tânăr de 19 ani s-a înecat în lacul de acumulare din Gherăieşti, municipiul Bacău. Şi el a intrat în apă tot ca să se răcorească. 32 SHARES Share Tweet

