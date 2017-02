Economie Orașele Moinești și Dărmănești, interesate de economia circulară olandeză de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, primarii din Moinești și Dărmănești, dar și reprezentanți ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” au efectuat o vizită de studiu în Olanda, pentru a vedea modelele de bună practică în domeniul economiei circulare din proiectul „RETRACE – Economie circulară și design sistemic”. Economia circulară denumește o economie industrială creată cu scopul de a fi restauratoare și în care ciclul materialelor este de două feluri: ciclul biologic, unde procesele acționează astfel încât componentele reintră în biosferă fără efecte negative; al doilea este cel tehnic, unde componentele sunt folosite foarte eficient și nu intră în biosferă. Vizitatorii s-au interesat de modul de aplicare a bunelor practici pe care Olanda le promovează la nivel internațional, între acestea inițiativele majore prin care această țară își propune să devină un hub global pentru transferul de cunoștințe și know-how în economia circulară. „Circular Valley” este primul hub pentru dezvoltarea afacerilor pe modelul economiei circulare din lume și reprezintă elementul cheie al strategiei olandeze de a deveni „hot spot circular”. „Amsterdam smart city” este un parteneriat unic între companii, autorități, mediul academic și comunitate, care are ca obiectiv dezvoltarea durabilă și bunăstarea comunității. De asemenea, „Schiphol Airport” implementează un program „2030 – zero deșeuri”, iar „Blue City 010” este un incubator de afaceri inovator, care incubează startup-uri în domeniul economiei durabile, pe principiile designului sistemic. Scopul vizitei a fost de a identifica modele cu potențial de transfer în Regiunea Nord-Est, cu atât mai mult cu cât primăriile Moinești și Dărmănești și-au exprimat interesul de a iniția un proiect în acest domeniu, prin care vor fi explorate noi posibilități și metode de a dezvolta durabil teritoriul, spre bunăstarea comunității locale. Acest proiect prezintă o metodologie inovatoare privind tranziția către economia circulară prin abordarea design-ului sistemic, un concept care presupune colaborarea dintre actorii publici, cei privați și mediul academic în vederea generării de noi lanțuri valorice și modele de afaceri bazate pe valorificarea integrală a resurselor și produselor secundare. Totodată, acest proiect va permite analizarea situației actuale, tendințele și modelele din domeniu, precum și soluțiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de acțiuni pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor, în contextul tranziției către o economie circulară. ADR Nord-Est implementează proiectul de cooperare interregională „RETRACE – O abordare sistemică pentru regiuni aflate în tranziția către o economie circulară” aprilie 2016. 0 SHARES Share Tweet

