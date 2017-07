Ieri, 20 iulie, ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummel, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Silviu Ionel Pravăț s-au aflat la Onești unde au inaugurat ”Grădina Multisenzorială”. La eveniment au participat și primarul Municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, Daniela Țîțaru, director general al DGASPC Bacău și Sorin Bîrlădeanu, director adjunct al aceleiași instituții. Proiectul ”Grădinii Multisenzoriale” este realizat de către studenții Universității din Southampton, în cadrul Casei de tip familial ”Sorin” și presupune activități de recreere și stimulare senzorială pentru copiii rezidenți. Inițiativa vine ca o continuare firească a colaborării de peste 10 ani dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău (D.G.A.S.P.C.) și Asociația Libra Foundation din Marea Britanie. Concret, în perioada 8 – 22 iulie 2017, Virginia Darley, președinta asociației, alături de Mark A. Flewitt se află la Onești unde organizează, material și financiar, tabăra de vară pentru copiii și tinerii din Centrul de Servicii Sociale ”Alexandra” Onești și din comunitate. Activitățile taberei sunt organizate de un grup de 14 studenți britanici, însoțiți de 4 terapeuți ocupaționali-coordonatori universitari. Scopul activităților este integrarea în comunitate și familiarizarea comunității cu problematica copiilor cu dizabilități dar și încurajarea voluntariatului în România. Excelența Sa Paul Brummel, Ambasadorul Marii Britanii s-a declarat încântat de rezultatele colaborării dintre D.G.A.S.P.C. și Fundația Libra: ”Sunt foarte fericit că revin astăzi la Onești, pentru că este o colaborare foarte bună între Marea Britanie și Onești, prin intermediul Fundației Libra. Aceasta este o organizație care, în Marea Britanie a dezvoltat un sistem de tabere de vară pentru tineri iar acum vine aici pentru a ajuta copiii și pe alți tineri din România cu nevoi speciale. Mă bucur să pot participa și la inaugurarea Grădinii Mult senzoriale, care folosește un concept de stimulare a abilităților senzoriale ale copiilor practicat pe scară largă în Marea Britanie și care acum, iată este implementat și în Bacău. Sperăm ca, împreună cu studenții și profesorii coordonatori să oferim sprijin real copiilor și tinerilor care au nevoie”. Ambasadorul Marii Britanii a surprins plăcut audiența vorbind în limba română despre Onești ca loc al nașterii marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și al celebrei gimnaste Nadia Comăneci, dar și despre importanța colaborării partenerilor implicați în mobilizarea voluntarilor pentru sprijinul copiilor cu dizabilități. În continuarea programului de teren, Excelența Sa Paul Brummel a avut întâlniri cu oficialitățile județene și locale, cu conducerea și cu beneficiarii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Tot în cursul zilei de ieri, Ambasadorul Marii Britanii a ajuns și la Mănăstirea Cașin, la Scoală Gimnazială Nr. 1, unde a cunoscut echipa ce a organizat tabăra și a participat la o ședință oficială cu voluntarii britanici și români. La rândul său, vicepreședintele Silviu Ionel Pravăț a transmis un mesaj emoționant: ”Sunt onorat să particip alături de Domnul Ambasador la inaugurarea unui proiect, în egală măsură inovator și stimulant. Inovația vine din faptul că și copiii cu dizabilități din Onești pot beneficia acum de metode educaționale adaptate, personalizate, în acord cu nevoile lor, așa cum se practică în Marea Britanie. Pe de altă parte, faptul că se încurajează voluntariatul, inclusiv prin exemplul personal cred că este motivant pentru tinerii băcăuani. Dincolo orice considerații, cea mai frumoasă răsplată rămâne zâmbetul copiilor pe care reușim să îi ajutăm prin toate proiectele realizate împreună. Felicitări D.G.A.S.P.C., felicitări Fundației Libra, mulțumiri echipei de studenți, profesori coordonatori și voluntari!” În fiecare an, Asociația Libra Foundation reușește să mobilizeze în jur de 30 voluntari din Marea Britanie și 10 tineri voluntari români timp de două săptămâni, organizând împreună cu D.G.A.S.P.C. Bacău pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție socială, dar și din comunitate, această tabăra de vară, unde au loc activități adaptate copiilor și tinerilor cu dizabilități. 26 SHARES Share Tweet

