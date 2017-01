Sute de băcăuani au venit vineri seara, 20 ianuarie, la întâlnirea cu prof. univ. dr. Nicolae Hîncu, președintele de onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, și invitații săi, cinci cunoscuți medici băcăuani, prilejuită de cea de a IV-a conferință organizată de Asociația Sf. Spiridon, în parteneriat cu Farmaciile Sf. Spiridon, pe tema „Provocarea diabetului”. Pacienți sau doar membri ai familiilor unor persoane care suferă de diabet ori doar persoane care au avut curiozitatea să afle, pur și simplu, mai multe lucruri despre diabetul zaharat, despre prevenția lui și tratarea unei astfel de afecțiuni, au ascultat ceea ce chiar prof. Nicolae Hîncu a caracterizat în discursul său: „prezentările documentate și la obiect” ale specialiștilor din mai multe discipline medicale. Ei au fost medicul diabetolog Roxana Barbu, medicul oftalmolog Viorel Grigoraș, medicul neurolog Adorjan Biro, medicul cardiolog Meda Angheluș, medicul nefrolog Maria Branici, dar și psihologul Cristina Petrescu. Toți sunt reprezentanți ai unor discipline medicale care se confruntă cu efectele diabetului zaharat și la oamenii care au descoperit o asemenea afecțiune, dar și la cei care o pot descoperi, din păcate mai târziu. 1 of 26 De la început s-a remarcat modul inteligent și subtil al moderatoarei conferinței, dr. Anca Hîncu, prin care domenii până la urmă complicate cum sunt cele medicale au transmis auditoriului cunoștințe noi, pe înțeles, sau au explicat mai mult ceea ce desigur unii dintre ascultători știau deja.

„Diabetul – a spus în prelegerea care a încheiat reuniunea prilejuită de Conferința Sf. Spiridon – este o boală perfidă. Diabetul și obezitatea sunt considerate acum cea mai mare calamitate umană din toate timpurile. De aceea diabetul a fost și tema Zilei Mondiale a Sănătății pe care am marcat-o în anul 2016". Reputatul profesor și diabetolog le-a făcut noi recomandări tuturor celor care sunt afectați de diabet sau au în familii ori în comunitate asemenea persoane. Asupra concluziilor în urma conferinței vom reveni, însă, într-un reportaj pentru ediția de luni, 23 ianuarie, a ziarului nostru.

