Educatie Olimpic Național în România, Premiul Juriului la Moscova de Florin Stefanescu După ce s-a impus la faza națională a Olimpiadei de Limba Rusă, Vlad Covaci, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri", a participat la cea de-a XIV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Rusă, care s-a desfășurat la Institutul Pushkin din Moscova în urmă cu mai puțin de o lună. La această olimpiadă s-au prezentat aproximativ 150 de participanți din 30 de țări, din delegația României făcând parte 20 de elevi, dintre care 8 au participat la Limba Maternă (cei care vorbesc limba rusă în casă) și 12 la Limba Rusă Modernă, care se studiază la școală. Singurul reprezentant al Bacăului, Vlad Covaci, a reușit și de această dată să-și arate valoarea reușind să câștige un premiu special, „Premiul Juriului pentru Oratorie". La această categorie au fost 30 de teme, dintre care participanții le-au ales pe cele care au crezut că-i reprezintă mai bine. „Întâmplarea a făcut să concurez cu elevi care au limba rusă ca limbă maternă ceea ce face ca acest premiu pentru mine să fie mult mai valoros. Premiul acesta reprezintă pentru mine o recunoaștere, o încununare a eforturilor pe care eu le-am făcut. Dar, toate acestea eu le-am făcut pentru a mă completa, să devin mai bun și mai complex", a declarat Vlad Covaci. Festivitatea de premiere a a avut loc la Muzeul de Istorie al Federației Ruse, din Piața Roșie, eveniment la care a participat și ambasadorul României la Moscova, Vasile Soare. „Eu, încă o dată spun că sunt foarte fericită pentru că am găsit un elev care dorește să învețe. Apoi, sunt fericită pentru că am ajuns la acest nivel, pentru că nu este chiar atât de ușor să ajungi la o olimpiadă internațională, și cred că și Colegiul nostru se mândrește cu această performanță. Anul acesta, mi s-a părut un pic nedreaptă competiția. Adică să intrăm în același siaj cu fostele Republici Sovietice care sunt vorbitoare de limbă rusă și chiar cu Polonia, Cehia, Bulgaria, care sunt popoare vorbitoare de limbi slave, comparativ cu noi care suntem vorbitori de limbă romanică. Am fost clar defavorizați, dar asta nu l-a împiedicat pe elevul meu să obțină acest premiu foarte important", a declarat prof. Angela Sterpu, cea care l-a pregătit pe Vlad Covaci.

