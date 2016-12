O zi din viata unui elev din anul 2020

„Az am avut o zi misto la scuala ca finca neam distrat bine cu profii. Doar profa de matematica na vrut sa fie de gasca si nea amenintat ca daca mai aruncam cu ghemotoace de hârtie in ea o sa ne spuna la director. Era 9, nu stia cum sta treaba, asa ca iam tras câteva suturi in fund sa se invete minte. Apoi lam chemat pe director care nea ascultat si nea dat dreptate, dupa care a chemato la el in birou si a concediato.

Asa merita toti profii care nu inteleg cum se face educatia la noi in tara si ca obligarea elevilor sa invete sau sa stea linistiti in clasa inseamna limitarea creativitatii lor si este interzisa de multa vreme.

Dupa matematica am avut lectia de Educatie pentru veata, unde am facut misto de profa ca trebuia sa ne spuna despre evolutia veceurilor din antichitate pâna in zilele noastre. Am intrebato cu ce se stergea la fund Alexandru cel Mare si na stiut sa raspunda si sa inrosit. Ha, ha, slab mai sânt pregatiti profesorii din ziua de az. Dupa ce ca nu a stiut sa ne explice ceva atât de simplu, a mai avut tupeul sa ne intrebe daca stim cine a fost Alexandru si ce a facut. Pai, nu e treaba noastra, proasto, sa stim si nici nu ne intereseaza toate tâmpeniile astea istorice, ca Istoria a fost scoasa si profa a scapat usor ca nu am reclamato ca a incercat sa n-e predea materii interzise.

La Stiintele naturii a fost mai fain, ca am esit sa prindem fluturi pentru insectar dar cum afara era frig si zapada, neam batut cu bulgari si iam spart ochelarii profului. Dal incolo, ca o sasi ia altii, doar de aia e platit. A incercat el sa ne spuna ceva de incompetentii de la Minister care au pus lectia de prins fluturi in ianuarie, da’ cine sal asculte?

La dirigentie am fost intrebati ce vrem sa ne facem când vom fi mari. Io am zis ca vreau sa ma fac sofer pe masina de gunoi da’ ca, l-a o adica, pot sa trag tare si sa dau examen pentru ca sa fiu maturator.

Prietenul meu, Gigel, a zis ca vrea sa fie om de serviciu in scuala, si toti colegii siau ales numai meserii frumoase: sapator de santuri, dansatori, cântareti la nunti, badigarzi, siasa mai departe. Doar prostul clasei a zis ca vrea sa se faca profesor. Si la cât e de prost, asta o sa si ajunga!”