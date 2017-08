Șaizeci de persoane vârstnice se află în îngrijirea echipei de la Crucea Roșie Bacău, în cadrul proiectului “O viață demnă pentru bunicii noștri”, derulat în perioada iulie-noiembrie 2017, cu finanțare de la Consiliul Județean Bacău și Crucea Roșie Bacău. Prin implementarea acestui proiect, ne propunem îmbunătățirea calității vieții pentru persoane vârstnice lipsite de posibilități materiale, aflate la limita subzistenței. În acest sens, au fost identificate 60 de persoane vârstnice de pe raza localităților Buhuși, Onești, Sascut, Slănic Moldova și Târgu Ocna – 12 beneficiari în fiecare dintre localitățile menționate, care se află în imposibilitatea de a-și asigura necesitățile de bază: alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte. Vârstnicii sunt susținuți atât prin acordarea de îngrijiri socio-medicale la domiciliu, cât și prin oferirea de pachete lunare ce conțin alimente (ulei, zahăr, mălai, făină, orez, conserve, dulciuri, paste, etc), dar și îmbrăcăminte și încălțăminte din depozitul Crucii Roșii Bacău. În fiecare din localitățile menționate, exista un angajat al Crucii Roșii Bacău – îngrijitoare bătrâni la domiciliu cu certificare în acest sens, care merge la domiciliile beneficiarilor. În cadrul acestor vizite, sunt efectuate servicii de igiena pentru beneficiari, servicii de menaj ușor, activități de socializare cu beneficiarii, plata utilităților, însoțire la medicul de familie, determinarea tensiunii arteriale și a glicemiei. 6 SHARES Share Tweet

