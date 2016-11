O sarbatoare in care nu mai cred

Azi este Black Friday, ziua in care se presupune ca se vor inghesui cumparatorii in magazine si comerciantii vor ieftini marfa ramasa nevânduta peste an cu gândul ca vor face loc produselor noi, numai bine de vândut pentru Sarbatorile de Iarna.

Teoretic, in tarile cu apa calda, cam asa este, practic, la noi treburile sunt extrem de diferite si numai promovarea nebuna care se face mai asigura o participare cât de cât acceptabila acestei sarbatori a consumului. Inainte de toate, trebuie sa recunoastem ca România nu are o societate bazata pe consum. Din cauza slabei puteri de cumparare, românii nu si-au facut un obicei din a-si arunca hainele, televizorul, covoarele si telefoanele pentru a-si cumpara altele noi in fiecare an.

Pe de alta parte, oferta a fost in fiecare an cel putin discutabila. Ori a fost vorba de reduceri prea modeste, ori de reduceri la doar câteva produse, ori de o practica tot mai intâlnita prin care preturile sunt crescute cu câteva saptamâni inainte de Black Friday pentru a fi scazute spectaculos in ziua reducerilor.

Nu in ultimul rând, in criza de clienti si din disperarea de a scapa de marfa nevânduta, magazinele online fac reduceri aproape in fiecare saptamâna de peste an. Practic, e greu sa cauti ceva pe care sa nu-l gasesti la un pret redus chiar daca nu e Vinerea Neagra. Daca mai punem la socoteala succesul inregistrat de site-urile de vânzari online, unde gasesti un produs bun la mâna a doua la niste preturi care bat orice concurenta, ne dam seama de ce data de 18 noiembrie nu mai este atât de asteptata de români.

Drept este ca exista si o mare masa de români fitosi care sunt dispusi sa faca orice sacrificiu pentru a-si cumpara ultimul produs de fita. Povestile despre cei care manânca pâine cu mustar o luna de zile pentru a-si putea permite un telefon mai scump sau care pun benzina de 20-30 de lei in masina nemteasca nu sunt inventii; asemenea persoane exista.

Sunt primii martiri ai consumerismului, mucenicii datului din coate in supermarketuri, sfintii imbulzitori de la raioanele cu reduceri si marii preoti care se inchina in fata monitoarelor rugându-se sa nu cada serverul magazinului online inainte de a face misteriosul semn cu mouse-ul peste cosul de cumparaturi, check in-ul fie cu ei!