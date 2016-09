O masura a societatii românesti

PROMO



Pe vremea când Ponta era cel acuzat de plagiat, societatea era cuprinsa de istericale declansate cu atentie de oameni bine plasati in punctele cheie ale infrastructurii de comunicare. Astazi, când acuzata este sefa DNA, cei care tipau ca din gura de sarpe ca Ponta a plagiat, tac intelept.

Sau, unii, o spun clar si raspicat ca nu-i intereseaza daca acuzata a plagiat sau nu, ci ca ea sa isi faca treaba. In paranteza fie spus, exact asta era si discursul celor care-l aparau pe Ponta: “Ce conteaza daca a plagiat sau nu, conteaza ca omul isi face bine treaba de premier” – spuneau unii, atunci.

Vedem, deci, ca societatea opereaza cu standarde duble, ceea ce ne ridica semne de intrebare. Nu sustin ca sefa DNA a plagiat sau nu, desi, din motive usor de inteles, Deutsche Welle sustine ca plagiatul este deja demonstrat. Problema este cu modul in care societatea judeca situatii similare.

In schimb, sustin cu tarie ca scandalurile de plagiat sunt folosite in batalia politico-economica. Sa ne amintim cum au aparut informatiile despre plagiatul lui Ponta in publicatii straine care n-aveau nici o legatura cu subiectul dar, care, erau folosite in jocul politic din România.

Pentru ca una e sa citeasca alegatorul român o acuzatie la adresa unui politician in presa nationala si alta este s-o vada tiparita in ziarele straine. Dupa Ponta, in malaxor au intrat si altii: Toba, Oprea si asa mai departe. Acum, cu voia dvs., la rând a intrat Codruta Kovesi. Iar la deranjul pe care l-au produs campaniile anterioare, nu vad cum ar scapa actuala acuzata cu onoarea intacta.

Intrebarea care inca nu s-a pus este la ce-au trebuit unor politicieni, ofiteri sau procurori atâtea doctorate? Bine, un doctorat in Drept te scapa de examenul de admitere in Barou. Dar atâtea doctorate in Securitate nationala, Antiterorism si alte domenii la fel de exotice?

Cumva pentru ca aceia care le-au propus sa-si ia doctoratul sa-i poata controla? Nu suntem chiar asa de buni incât sa consideram ca aceste tipuri de doctorat ar putea fi comparate cu unele acordate in mediile academice din Occident. Insa observam ca plagiatele au ajuns doar un pretext pentru un conflict profund la nivelul societatii.