Astăzi, într-o sală de judecată de la Tribunalul Bacău, cinci inculpaţi din boxa acuzaţilor s-au luat la bătaie. Scenele, extrem de violente, au produs panică în sala de judecată. Unul dintre inculpaţi este în stare gravă, cu lovituri la cap. Cei cinci inculpaţi, cu vârste între 25-30 de ani, sunt trimişi în judecată într-un dosar de înşelăciune şi tâlhărie calificată şi se află în arest preventiv. Astăzi, au fost aduşi la Tribunal, unde trebuia să se judece o contestaţie la măsura judecătorului de cameră preliminară. Imediat după ce au fost aduşi în sala de judecată, în boxa acuzaţilor, şi li s-au dat cătuşele jos, inculpaţii s-au luat la bătaie. Încercând să-i despartă, şi garda de la Penitenciar s-a ales cu lovituri. Unul dintre inculpaţi a fost lovit puternic în zona capului şi s-a prăbuşit la pământ. De altfel, acesta a încasat cele mai multe lovituri şi se află în stare gravă. În cele din urmă, jandarmii de la Tribunal au intervenit şi au reuşit să-i scoată pe inculpaţi din sală. Încăierarea, mai violentă decât alte dăţi, a produs panică în sala de judecată şi a lăsat urme – boxa acuzaţilor şi banca din interior au fost distruse şi din acest motiv, şedinţa s-a suspendat, sala a fost evacuată, iar procesele au fost continuate în alt spaţiu. În sala în care s-au bătut inculpaţii au ajuns şi criminaliştii pentru a fotografia şi a constata în ce împrejurări s-a produs incidentul. Bătăuşii s-au ales cu noi acuzaţii grave din categoria infracţiunilor de audienţă, respectiv ultraj adus instanţei. 25 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.