Cronica rutiera O femeie care traversa strada neregulamentar a fost accidentată de Geta Panaite Astăzi, pe strada 9 Mai, din municipiul Bacău, în zona Liceului Sportiv, a avut loc un accident de circulaţie soldat cu rănirea uşoară a unei femei, în vârstă de 40 de ani, care, spun poliţiştii, s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să se asigure. A fost surprinsă şi accidentată de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din Bacău, care nu a mai putut evita impactul. Femeia a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale, dar nu a fost necesară internarea sa. Poliţiştii de la Biroul Rutier au făcut cercetări la faţa locului.

