O cerșetoare din Buhuși, între victimele atentatului de la Stockholm

O bătrână originara din Buhși, aflată la cerșit în Suedia, a fost rănită în atentatul de săptămâna trecută, de la Stockholm, când un camion a intrat în mulțime. Papușa Ciuraru, mamă a 12 copii, de etnie roma, 83 de ani, se afla, la ora atacului terorist, la locul obișnuit, unde cerșea pentru a-și întreține familia. Publicația suedeză Expressen scrie că femeia a fost rănită de o piatră masivă care i-a căzut peste picior. Ulterior a fost transportată la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirugicale. Publicația Expressen i-a dedicat româncei rănite un articol în care notează printre altele că ea doarme pe străzi, dar a devenit o celebritate în rândul romilor din Stockholm după ce a apărut în opera 'God in Disguise'. Doi suedezi, un britanic și un belgian au fost uciși în atacul terorist comis vineri în capitala Suediei, alte 15 persoane fiind rănite, a anunțat duminică poliția locală, care a mai precizat că autorul atacului este un refugiat căruia i s-a respins cererea de azil, iar între timp a fost arestat încă un suspect, relatează agențiile internaționale de presă.

