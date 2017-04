Două zburătoare sălbatice au fost salvate, luni, de Centrul Regional de Ecologie (CRE) Bacău după ce doi cetățeni au sesizat organizațiea cu privire la posibila rănire a viețuitoarelor. Astfel, din comuna Nicolae Bălcescu, la ieșirea din Bacău, personalul CRE a preluat o barză care, din păcate, avea o aripă ruptă, iar de la un cetățean din Săucești, județul Bacău, la scurt timp după, a fost preluată o lebădă de vară care prezenta o stare de sănătate precară. ”Lebăda a fost găsită pe malul Lacului Bacău, unde salvatorul a asistat la o luptă între aceasta şi un mascul de lebădă teritorial, care se pare că a avut câştig de cauză. Din păcate barza are într-adevăr o aripă ruptă, recuperarea totală fiind puţin probabilă”, au spus reprezentanții CRE Bacău.

Zburătoarele au fost transportate la Focșani, la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice – ACDB, unde au și rămas pentru îngrijiri specifice. ”În urma evaluării de specialitate, medicii de la Focşani au stabilit că lebăda este în stare relativ bună, nu prezintă răni majore sau alte probleme şi probabil va fi eliberată în cel mult o săptămână. Barza, chiar dacă nu va putea fi eliberată, a fost găzduită într-unul din spațiile Centruluil de la Focşani, acesta dispunând de spaţii suficiente pentru a găzdui permanent animalele care nu mai pot fi reabilitate”, au mai spus membrii CRE Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.