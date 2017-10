Numele unui băcăuan apare într-o investigaţie realizat de publicația germană „Der Spiegel” care vizează un scandal de corupţie în care se vorbeşte o mită de cinci milioane de dolari pentru intermedierea vânzării unor avioane militare Eurofighter către Austria. În urmă cercetărilor, procurorii ar fi descoperit că în conturile firmei din Dubai a lui Constantin S., din Bacău, ar fi intrat cinci milioane de euro. În timpul audierilor, romanul a negat că ar fi intrat în posesia acestei sume. O investigaţie realizată de Mediapart şi Der Spiegel sugerează că şeful german al companiei Airbus ar avea mari dureri de cap din cauza Eurofighterului austriac şi a unei companii britanice numită Vector, care a fost investigată de procurorii din Austria şi Germania în ultimii cinci ani şi care implică şi un intermediar român. „Aici [în Bacău, n.n.] locuieşte un cetăţean român pe nume Constantin S. Un contabil la un liceu care deţine un apartament de 30.000 de euro şi are un credit pentru cumpărarea unei Dacia Duster. În mod evident, el nu este bogat, totuşi ar trebui să fi primit cinci milioane de euro de la Vector” scrie „Der Spiegel” citat de theblacksea.eu. „Când a fost interogat de un procuror, Constantin S. a spus că între 1997 şi 2009 a locuit în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, unde a lucrat într-o şcoală. Romanul s-a întâlnit cu un nepot al unui şeic local şi s-a apropiat de familia conducătoare. În 2004, el a devenit familiar cu un bărbat interesat de cunoştinţele sale înalte: Manfred Wolff, unul dintre cei doi germani care au fost luaţi de la EADS Internaţional la Paris pentru a conduce Vector. Potrivit lui Constantin S., Wolff caută să vândă aeronave civile Airbus în Emiratele Arabe Unite. «Ceea ce am înţeles a fost că Airbus era în competiţie cu Boeing şi că dorea să câştige un contract», a declarat el procurorului. Constantin S. a promis că va lasă pe Wolff să întâlnească un om care ar putea fi decisiv în încheierea vânzării. În schimb, romanul a spus că Wolff i-a dat 40.000 USD în numerar şi a promis aceeaşi suma pentru fiecare avion vândut. Interogat de procurorul din Munchen, Manfred Wolff a negat acest lucru. El a spus că nu-l cunoştea pe Constantin S. şi nu a lucrat niciodată pentru afacerea aeronautică civilă Airbus”, mai scriu jurmalistii. „Cu toate acestea, Wolff a ordonat plăţile către Constantin S. prin e-mail” – scrie publicaţia citată. „La 31 martie 2005, romanul trimite o factură de 5 milioane de euro către Vector. Oficial, romanul e plătit pentru că a convins Airbus să semneze un contract cu un furnizor austriac, în cadrul contractului Eurofighter. Aceasta este o factură falsă, se pare, deoarece Constantin S. nu a fost implicat niciodată în această afacere. Vector plăteşte o primă tranşă de două milioane de euro. Dar banii sunt returnaţi la Vector, din motive necunoscute. Plata a cinci milioane de euro se face trei luni mai târziu. Dar schema s-a schimbat. Vector plăteşte banii prin Columbus, o companie înregistrată pe Insula Man. Beneficiarul a devenit o companie din Dubai numită ICT Business, care aparţine lui Constantin S”. Der Spiegel scrie că băcăuanul neagă ca ar fi primit cele cinci milioane de euro și spune că nu a auzit nici de compania Columbus. Nici de o firmă înființata pe numele său în Dubai nu știe nimic, dar recunoaşte că a dat o copie a paşaportului sau lui Manfred Wolff. Publicația mai spune și că un consultant fiscal britanic a dat aceleaşi mărturii anchetatorilor. El acţiona pentru o companie înregistrată la Londra, City Chambers, care a primit şi bani de la Vector. El a spus că a înregistrat compania în numele unui client. Curând după aceea, el a plecat la Paris pentru a semna un contract cu EADS, în prezenţa lui Klaus-Dieter Bergner şi a lui Manfred Wolff. EADS a transferat apoi un milion de euro clientului, un bancher austriac influent. „Dar consultantul fiscal britanic a spus anchetatorilor că nu a procesat niciodată plăţile de la Columbus. Există totuşi semnătura sa pe documente, dar el jură că nu a semnat nimic. El subliniază că numele sau a fost greşit scris pe unul dintre acte. Alt document a fost scris într-o engleză atât de proastă încât l-a șocat pe britanic” Deşteptarea.ro l-a contactat pe Constantin S. pentru a-i obţine opinia, însă acesta nu a răspuns apelurilor noastre. Textul integral se găseşte aici. 5 SHARES Share Tweet loading...

