Nu-l uitati pe Matisse!

Cu un efort extraordinar, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”, prin seful Sectiei Arta, Dionis Puscuta, a reusit sa aduca, in Bacau, o expozitie cu lucrari de gravura si grafica, a genialului artist Henri Matisse, pictor care a deschis era modernismului in arta plastica mondiala.

Dupa succesul fulminant in orase ca Timisoara, Cluj, Iasi, Constanta,Thomas Emmerling, proprietarul unei impresionante colectii cu lucrari de Matisse, Dali, Picasso, Renoir, Chagall, van Gogh etc., a acceptat, la sugestia unei artiste bacauance, Oana Ionel, sa deschida in orasul nostru expozitia Henri Matisse – “Triumful modernismului”.

Nu a avut loc un vernisaj clasic, ci doar o conferinta de presa, in sala de expozitii, la care a participat, venit de la Cluj, pentru a vedea expozitia si Thomas Emmerling, pe care timp de peste o ora l-am ascultat vorbind despre arta, despre arta moderna si contemporana, dar mai ales despre Matisse.

“Grafica lui Henri Matisse este partea mea preferata din colectie, deoarece arata pas cu pas modul in care arta moderna s-a dezvoltat. Aici, pe simeze, sunt 120 de litografii din diferite perioade de creatie ale artistului”, isi incepe “prelegerea” cunoscutul colectionar. Thomas Emmerling se ridica de la masa si, ca un adevarat profesor, indragostit ca Matisse de poezia lui Ronsard, ne fascineaza cu explicatiile despre fiecare gravura, fiecare linie si simbolistica ei, in ansamblul operelor, cum la fel procedeaza si cu seria “Jazz”, aflata pe peretele opus.

Se apropie, se departeaza, le priveste si ne invita pe toti sa-l urmarim. Uimitor! Amabil, surâzator, germanul cu radacini românesti, raspunde la fiecare intrebare, nu, nu vinde, ci doar colectioneaza, nu ne poate spune cât valoreaza un tablou, nu-i da voie asiguratorul, da, el a platit si asigurarea si transportul. La intrebarea de ce o expozitie Matisse in Bacau, raspunsul a fost angelic: ii place Bacaul, care este un oras ca multe altele din Europa, iar el iubeste orasele mici.

Nu-i suparat ca bacauanii inca nu s-au inghesuit la expozitia “Triumful modernismului”, la Matisse, poate vor veni la Dali sau van Gogh. Mai este timp, zice, pâna pe 10 noiembrie. A fost un “vernisaj” cum se organizeaza in Occident, elegant, cu oameni care chiar se pricep la arta, o cumpara si apoi o doneaza si altora. Cum este, de exemplu, in acest caz, bacauanilor. Noi nu trebuie decât sa deschidem usa Galeriei ALFA, sa intram si sa privim. Atât.