Noile taxe locale îi nemulțumesc pe slăniceni

Un grup de locuitori ai orașului Slănic Moldova ne scriu nemulțumiți de recenta Hotărâre a Consiliului Local (HCL) prin care s-au instituit impozitele și taxele locale pentru anul 2017, dar și de lipsa de reacție și de răspuns din partea autorităților locale în probleme precum aceea a câinilor fără stăpân, a gunoaielor care se adună în oraș și a modului în care se face deszăpezirea în urma ninsorilor căzute aucm câteva zile. În problema taxelor locale, prima nemulțumire a cetățenilor vizează taxa de salubrizare. „Nu există nicio diferențiere la încasarea taxei de salubrizare – spun ei. Conform HCL, taxa este stabilită la suma de 9,5 lei/persoană/lună (indiferent de numărul de persoane din gospodărie). Există o singură mențiune legată de deținătorii de case și apartamente de vacanță, care vor plăti din oficiu 9,5 lei/lună". În cazul taxei de parcare, oamenii arată că aceasta se aplică tuturor deținătorilor de autovehicule – persoane fizice și juridice din Slănic-Moldova și este diferențiată doar prin gabarit. „Cea mai mică taxă de parcare – scriu locuitorii orașului – este de 60 lei/an pentru mașinile cu o masă mai mică sau egală cu 3,5 tone. În HCL nu sunt specificate aspecte legate de instituirea taxei doar pentru acei deținători care parchează pe domeniul public sau la stradă, așa cum a declarat domnul primar. Pe lângă taxa de parcare, cetățenii și agenții economici plătesc și taxa pe mijlocul de transport, conform codului fiscal". Nu a scăpat de ochii atenți ai unor agenți economici nici deschiderea, pe fostul teren de handbal din centrul orașului și al stațiunii Slănic Moldova, a unui patinoar, printr-un parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Slănic Moldova și societatea Grill&BBQ LA IANOȘ, un srl din Constanța. „Prin parteneriatul aprobat în Consiliul Local Slănic-Moldova – spun agenții economici nemulțumiți -, proprietarului patinoarului îi sunt asigurate din bugetul local toate cheltuielile cu energia electrică, apa potabilă și salubrizarea și nu plătesc nici taxa de ocupare a domeniului public, instituită conform HCL. Mai mult, la acest patinoar se lucrează «la negru», nu se emit bonuri fiscale, iar pentru partea de alimentație publică nu sunt respectate normele de igienă (nu există apă curentă, nu au toaletă proprie, vând pâine și apă înghețate etc.). Acest tratament este discriminatoriu și arată că administrația locală protejează cu bună știință deținătorul patinoarului și acceptă tacit neregulile și ilegalitățile care se petrec acolo".

