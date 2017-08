Trecerea de pietoni de pe strada Mioriței a fost mutată din dreptul semaforului aflat la colțul intersecției cu str. Prelungirea Bradului la intersecția cu str. Fagului. În aceeași zonă s-a pus interdicția de a mai face virajul la stânga de pe str. Prelungirea Bradului spre str. Mioriței. Încă o modificare care va intra în vigoare în perioada următoare este introducerea circulației permanente la semaforul din interdicția str. Mioriței cu Prelungirea Bradului pentru relația de mers dinspre Gară spre str. Vadu Bistriței. Aceste măsuri au fost introduse pentru asigurarea fluenței traficului rutier și siguranței rutiere. 0 SHARES Share Tweet

