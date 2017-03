Noi recorduri naționale și puhoi de medalii pentru băcăuani

S-a lăsat cortina peste ediția 2017 a Campionatului Național de Înot, competiție adresată categoriilor Seniori și Tineret. La evenimentul găzduit de Bazinul din Bacău, timp de cinci zile, au participat cei mai buni 385 de sportivi de la 53 de cluburi din țară, Bacăul fiind reprezentat de SCM. Bacău și CS Știința Municipal. Împreună, înotătorii băcăuani au cucerit 36 de medalii și au stabilit prin Daniel Martin (S.C.M. Bacău) patru noi recorduri naționale de Juniori.

Rezultatele sportivilor băcăuani la CN de Înot 2017:

Daniel Martin (SCM Bacău): locul I 100 m fluture Juniori (Nou Record Național 54’29”); loc II 50 m spate Seniori; locul I 50 m spate Tineret; locul II 100 m liber Seniori și locul I la Tineret; locul I la Seniori și Tineret în proba de 200 m fluture masculin; locul II 200 m liber Seniori și locul I la Juniori (Nou Record Național 1:50:18); locul I 100 m spate Juniori; locul II 100 m spate Seniori; locul I 200m spate masculin Seniori, locul I la 200m spate masculin Tineret și locul I 200m spate masculin Juniori (Nou Record Național 1:59:82); locul III 50 m fluture Seniori; locul II Tineret 50 m fluture; locul II 50 m liber Tineret; locul I Seniori 200 m mixt și locul I Tineret 200 m mixt (Nou Record Național de Juniori 2:04:79), Radu Marius (CS Știința Municipal): locul I 100 m liber masculin Seniori; locul I 200 m liber Seniori; Rareș Drugă (CS Știința Municipal): locul III 50 m spate Juniori ; locul III 100 m liber Juniori; locul III 200 m liber Juniori; locul III 50 m liber Juniori, Ariana Dodiță (CS Știința Municipal): locul III la 100 m fluture Junioare; locul III 200 m fluture Junioare; locul III 100 m spate la Junioare; locul III 200 m spate Junioare; locul II 50 m fluture Junioare,

Gabriela Dragomir (CS Știința Municipal), locul III 1500 m liber Feminin, Alin Artimon (CS Știința Municipal): locul III 200 m liber Seniori; locul II 1500 m liber; locul II 400m liber Seniori, Ștafeta 4 X 100m Mixt Feminin de la CS Știința Municipal formată din Dodiță/Ionașcu/Cojocaru/Ungureanu a ocupat loc III la categoria Seniori și locul II la Tineret.

„Campionatul Național reprezintă o competiție de calificare pentru juniori la Campionatele Europene și pentru cei care au Festivalul Olimpic al Tineretului European, dar este și o verificare bună pentru seniori în vederea Mondialelor. Nivelul Campionatului a fost un pic sub așteptări, cu excepția lui Daniel Martin, care a avut un parcurs excepțional, un sportiv matur în care noi ne punem mari speranțe. Dincolo de aceste aspecte, dorim în continuare să organizăm aici, în Bacău, un centru de pregătire adresat băcăuanilor, dar și celor din împrejurimi. Am avut discuții și chiar am găsit sprijin la Primăria Bacău, iar antrenor coordonator va fi Ovidiu Galeru de la CS Știința Municipal”, a declarat Silviu Anastase, antrenor federal. (Florin Ștefănescu)