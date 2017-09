Interviu cu deputatul Constantin Avram, președintele organizației ALDE Bacău

-A trecut un an de la alegeri, timp în ați fost la guvernare alături de PSD. Ce s-a mai întâmplat în această perioadă cu filiala județeană ALDE?

-E adevărat, a trecut foarte repede timpul, s-a scurs un an de la alegerile locale și, iată, opt luni de la alegerile generale. În principal, obiectivele filialei județene ALDE au fost legate de dezvoltarea organizațiilor teritoriale, cu precădere în localitățile în care nu am avut rezultate spectaculoase, în sensul că acelor organizații care nu au trecut pragul electoral de 5 la sută în vederea reprezentării în consiliile locale le-am suspendat activitatea și am numit noi echipe de conducere. La alegerile din iunie 2016, ALDE nu a avut candidați la funcția de primar și liste de consilieri doar în 7 localități. Am reușit să formăm grupuri politice de 5-10 oameni în comunele cu rezultate slabe și în cele 7 în care nu am avut candidați. Alături de noi au mai venit o parte dintre consilierii care intrat în CL din poziția de independent. Nu suntem convinși că am găsit cei mai buni oameni, dar este un prim pas pentru a asigura nucleele necesare unei bune organizări. Vom vedea în ce măsură aceștia se vor implica în viața partidului și cum vom reacționa la dezvoltarea organizațiilor locale în sensul adiționării de membri. Dacă nu ai membri, nu ai nici organizație.

-Înțeleg că una dintre sarcinile lor este să atragă membri…

-Da, dacă nu se reușește așa ceva și nu există performanță, prin decizia Biroului Executiv vom trece la alte echipe de conducere. Cam așa a arătat activitatea politică în anul care a trecut de la alegeri. Am mai avut și alegeri parțiale în Moinești ca urmare a promovării fostului primar Viorel Ilie în funcția de senator și, ulterior, în funcția de ministru, competiție pe care, din fericire, am reușit să o câștigăm. Era de așteptat deoarece noi, cei din fostul PC, acum ALDE, am dominat în anumite zone de pe Valea Trotușului. Știți foarte bine că avem doi primari, unul de municipiu și unul de oraș, și organizații care au avut rezultate foarte bune. Tocmai ca urmare a acestor rezultate, organizația de Moinești, care a avut cel mai bun scor de zonă, a dat și candidatul la funcția de ministru, care este domnul Viorel Ilie.

-Pentru că a venit vorba despre Viorel Ilie, cercetat acum în legătură cu un concurs de angajare, care este poziția ALDE față de acest aspect?

-Încă nu este cercetat deoarece, fiind ministru, trebuie acordul majorității senatorilor pentru a se declanșa urmărirea. Sunt suspiciuni rezonabile, așa cum e formularea în Codul Penal, și cred că trebuie să lăsăm ca lucrurile să meargă înainte și să se clarifice. Eu am îndoieli serioase vizavi de soliditatea acuzațiilor care i se aduc pentru că îl cunosc de foarte mulți ani pe Viorel Ilie, a crescut lângă mine politic, eu am fost cel care l-a îndemnat să intre în politică și, după cum știți, a avut rezultate administrative spectaculoase atâta timp cât a ocupat funcția de primar al municipiului Moinești. Lucrurile merg înainte. Procedural, prima etapă va fi acea de prezentare a unui raport al Comisiei Juridice a Senatului, apoi va urma votul în plen care se va exprima asupra oportunității de începere sau nu a urmăririi penale. Regret sincer că s-a ajuns în situația aceasta, dar am ferma convingere că în fața instanțelor, chiar în cazul în care se va declanșa urmărirea penală, domnul senator Viorel Ilie își va demonstra nevinovăția. Dar, cum spuneam, e foarte bine să lăsăm lucrurile să decurgă în mod normal din punct de vedere procedural.

-V-ați referit la niște localități în care ALDE nu a avut candidați. Care sunt acestea?

-Da, e vorba de Ungureni, Tamași, Ghimeș, Glăvănești, Coțofănești… Rezultate slabe am avut la Slănic Moldova, unde organizația era mai puțin consistentă și am reușit să luăm doar un consilier, la Traian la fel, și Podu Turcului. Acestea sunt organizații în care am depus candidaturi dar nu am obținut rezultatul scontat. Nu ascund că am avut situații de acest fel și noi încercăm, acum, să le corectăm.

-E greu, în acest moment, să găsești lideri noi, care să formeze echipe puternice?

-În condițiile de astăzi e aproape imposibil să asiguri continuitatea ideii de pluripartitism. Oamenii, în general, dar mai ales cei de la țară sunt foarte rezervați față de angajamentul în spațiul politic văzând și ce se întâmplă în politica mare, la nivel central, și cred că va fi dificil pentru toate partidele, mai puțin partidele mari, să-și construiască, într-un viitor apropiat, structuri care să fie competitive în raport cu PSD și PNL. Oricum, noi suntem într-o creștere procentuală semnificativă și în municipiul Bacău, și în celelalte orașe, asta și pentru faptul că electoratul nostru, tipic liberal, se află în spațiul urban. Din sondajele interne, avem semnale de creștere, izvorâtă din construcția unei echipe solide. Avem reprezentare în toate structurile administrative și numite politic și cred că reprezentanții ALDE vor consolida imaginea partidului, a echipei de la Bacău, pentru că suntem cea mai bine structurată filială din România: avem cei mai mulți primari, cei mai mulți viceprimari, cei mai mulți aleși locali.

-Există, totuși, în Bacău, un conflict între PSD și ALDE , între primar și viceprimar?

-E o întrebare bună! Vreau să lămuresc, o dată în plus, această situație care a fost calificată ca fiind un conflict politic. Nu este un conflict politic major, care să genereze îngrijorări vizavi de majoritățile constituite cu partenerul de guvernare nici în Bacău, nici în alte localități. Pun chestiunile care au apărut în spațiul public mai mult pe o diferență de abordare a unor problematici specifice municipiului Bacău. Aceste abordări au un caracter personal și le respectăm, pentru că o idee bună se poate naște ca urmare a unor diferențe de opinie, nu trebuie să fim, neapărat, aliniați, toți, la o părere, mai ales dacă ținem cont că noi suntem de sorginte liberală, iar partenerii noștri sunt social-democrați și au cu totul și cu totul alte valori de promovat. În final, interesul comunității vizavi de proiectele edilitar-gospodărești în municipiul Bacău nu are culoare politică, numai abordarea și modul de rezolvare pot îmbrăca aspect politic. Proiectele se pun în practică în cadrul unei majorități pe care noi, ALDE, o respectăm și o vom menține atâta vreme cât interesul comunității băcăuane va fi urmărit în a se realiza. Am ferma convingere că actuala echipă din primărie va găsi modalitățile de comunicare adecvate, care în opinia mea au avut ceva deficiențe în trecut, în așa fel încât să se atingă obiectivele comunității. Obiectivele personale, când ai o funcție publică, trebuie date la o parte.

-Ce vă propuneți ca lider al organizației județene ALDE?

Îmi propun să avem o serie de întâlniri zonale, în special acolo unde avem reprezentare în administrația publică locală, întâlniri care să urmărească consolidarea majorităților și să întărească organizațiile pentru că, așa cum spuneam, nu peste tot suntem la fel de puternici. ALDE e un partid cu un semn electoral nou, care va trebui consolidat tocmai prin păstrarea acestor majorități pe care le avem, majorități care să genereze proiecte și să ducă la rezolvarea problemelor oamenilor.

-Ca parlamentar, ce planuri aveți?

-Mă preocupă, în domeniul Legii electorale, alegerea primarului din două tururi de scrutin. Sunt două variante: alegerea în două tururi ori rămânerea în actualul sistem, dar cu numirea în funcția de viceprimar a celui clasat pe locul doi pentru că trebuie să ținem cont de criteriul reprezentativității, nu doar de jocurile politice din CL. Doi, am de gând să propun plafonarea procentului de rețineri la persoanele fizice și juridice, în cadrul executărilor silite. Foarte mulți oameni au probleme! Propun trecerea de la 1/3 la ¼ pentru un singur creditor, iar pentru mai mulți creditori de la ½ la 1/3. Asta mai ales pentru cei care au depășit vârsta de 65 de ani și cărora le e foarte greu ca, din pensie, să față acestor rețineri și să-și cumpere și medicamente. Și mai am de gând să propun, pentru vârstnicii de la țară, modificarea modului de impozitare a veniturilor obținute de pe suprafețele agricole. O bătrână care dă terenul în arendă și obține 200 de lei plătește 16% din 200 de lei, plus 5,5 % din salariul minim, ceea de înseamnă 600 de lei. Propun ca 5,5% să se aplice nu la salariul minim, ci la cei 200 de lei pe care i-a câștigat.

-Care ar fi, în final, obiectivul cel mai important al ALDE Bacău?

-În primul rând, îmi doresc să restructurăm organizațiile locale pentru a avea o reprezentare mult mai consistentă în administrațiile locale în 2020. În al doilea rând, chiar ne dorim cu toții să păstrăm majoritățile deja constituite la nivel local așa încât să asigurăm fluența proiectelor administrative. ALDE rămâne un partener serios pentru orice partid, în special pentru partidul de guvernare căci avem de realizat și actul guvernării la nivel central, care ne obligă ca și la nivel local să găsim soluții – indiferent de poziționarea unora sau altora – ca proiectele să fie puse în practică în folosul oamenilor. Acesta trebuie să fie obiectivul fiecărei persoane implicate în administrație. Am de gând să implementez tuturor aleșilor ALDE o idee mai veche de-a mea, aceea ca performanța politică să fie măsurată prin capacitatea de a face mai mult pentru alții decât pentru tine însuți.