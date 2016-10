Ne dati sau nu ne dati… ?

In ultimele zile, retelele sociale s-au umplut de comentarii si avertismente legate de Halloween. “Nu sarbatoresc Halloweenul pentru ca sunt crestin”, “Nu vreau sarbatori importate” sau “Nu celebram sarbatoarea vrajitoarelor” aproape ca tipau statusurile românilor verzi ca bradul, cuprinsi de frisoane nationalist-anticonsumeriste.

In joc s-au prins si câteva site-uri care se doresc a fi religios-ortodoxe, care au condamnat si ele gustul românilor de a se masca in ultima zi a lui octombrie si de a petrece costumati in vrajitoare, demoni sau personaje din filme.

Cel mai amuzant era sa vezi ca persoanele care tipau impotriva “sarbatorilor importate” aveau in arhiva poze de la sarbatoarea de Valentine’s Day, dar deja asta e o alta problema.

In mod tragic pentru fariseii care se considera crestini si nu vor sa auda de Halloween, aceasta este chiar o sarbatoare cu origini crestine, care este tolerata sau incurajata in Crestinismul occidental.

Este Ajunul Zilei Tuturor Sfintilor.

Este drept, originea sarbatorii este pagâna, si provine de la celti si romani, dar, spun expertii, introducerea stafiilor si demonilor apartine chiar catolicilor care considera ca de câteva ori pe an, valul care separa Pamântul de Purgatoriu, Rai si Iad devine mai subtire iar sufletele din Purgatoriu (fantomele) si demonii pot fi vazuti usor.

La fel si Craciunul a fost, la origini, o sarbatoare pagâna, ziua nasterii lui Iisus fiind sarbatorita, initial, de Boboteaza. Abia peste câteva sute de ani, din motive pe care azi le-am numi “de marketing”, data nasterii este mutata pe 25 decembrie, data la care romanii sarbatoreau Nasterea Soarelui neinvins – Dies Solis Invicti Nati – o sarbatoare de origine siriana, egiptenii sarbatoreau nasterea lui Horus si Osiris, zoroastrienii, nasterea lui Mithra, grecii, nasterea lui Dionissos iar sumerienii, pe a lui Tammuz.

Ei, dar ce te faci când ti se spune ca insusi papa a condamnat Halloweenul? Te duci in arhive si cauti. Si gasesti, de exemplu, ca povestea a fost stârnita de tabloidul Daily Mail, in noiembrie 2009, care a scris ca Benedict al XVI-lea ar fi spus ca Halloweenul este bazat pe un joc sinistru si ocultist. Doar ca papa nu a spus nimic de Halloween, cuvintele apartinându-i unui “expert” citat de ziarul Vaticanului, L’Osservatore Romano.

Desigur, sarbatoarea ramâne controversata, Anglia puritana interzicând atât Ziua Tuturor Sfintilor si Ajunul dar si Craciunul. In SUA, atât Halloweenul cât si Craciunul au fost scoase in afara legii de puritani, sarbatori care au revenit abia in secolul al XIX-lea, aduse de imigrantii catolici irlandezi si, respectiv, germani.

O suta si ceva de ani mai târziu, Halloweenul este atacat din nou, prin 1980, de o combinatie de legende urbane si de atacuri ale unor fundamentalisti precum Jack Chick, autor prolific de pamflete anti-catolice.

Are Halloweenul legatura cu ortodoxismul? N-are. Dar nici Valentine’s Day nu are, si, totusi, româncele-s in stare sa le faca un scandal monstru sotului sau prietenului care nu le aduc o cutie cu bomboane si un ursulet de plus pe 14 februarie.