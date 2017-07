ND Pharma Bacău aniversează 10 ani de excelență în distribuția farmaceutică

ND Pharma Bacău, una dintre cele mai mari companii regionale în distribuția produselor farmaceutice, sărbătorește 10 ani de excelență și își marchează aniversarea prin dotarea completă a cabinetului de kinetoterapie din cadrul primului Centru pentru Îngrijiri Paliative Pediatrice din România – „Hospice Lumina” din Bacău.

ND Pharma Bacău este unul dintre cei mai importanţi distribuitori şi importatori de produse farmaceutice şi parafarmaceutice din zona Moldovei. Firma a fost înființată în urmă cu 10 ani de o familie de antreprenori băcăuani.

”Anul 2017 este pentru noi un frumos an aniversar. Împlinim 10 ani de la demararea unui proiect ambițios, care în timp a trecut prin multe încercări, dar care a știut de fiecare dată cum să meargă mai departe. Am reușit acest lucru cu ajutorul oamenilor valoroși cu care am format mai mult decât o echipă, am clădit o familie – Familia ND Pharma. La ceas aniversar i-am celebrat și le-am mulțumit tuturor membrilor familiei noastre, dăruind o recunoaștere specială acelor lideri care de-a lungul timpului au inspirat semnificativ întreaga echipă: Adrian Lazăr, Angela Pantea, Aurelian Chirică, Aurica Avasiloaie, Elena Bulimar, Florin Cristian, Ilie Bocancea, Ionuț Irofte, Mihaela Oțel, Vlad Gherman”, a declarat Daniela Popa, director general ND Pharma și administratorul firmei.

Compania băcăuană deține în portofoliu peste 9.000 de produse farmaceutice şi parafarmaceutice și colaborează cu cei mai mari producători autohtoni și internaționali în domeniu.

ND Pharma este unic importator și distribuitor pe România al brandului de suplimente alimentare, vitamine și minerale Nature Essential.

ND Pharma colaborează direct cu cele mai importante unități spitalicești din țară și deține în Bacău un depozit modern care asigură livrarea directă la clienţii finali şi la distribuitorii engross. Depozitul firmei deține cele mai moderne dotări conform standardelor europene și un sistem informatic performant de tip ERP, care a permis o dezvoltare modernă a firmei.

Toate aceste realizări au fost posibile datorită unui colectiv performat din care fac parte oameni valoroși, care de 10 ani sunt alături la clădirea acestui business, precum și manageri performanți care s-au alăturat companiei în ultimii ani.

”Acum doi ani când am renunțat la un job de conducere în București, pentru a mă angaja în ND Pharma, am fost încântat să descopăr o firmă cu o structură și o organizare modernă, într-un cadru cu solide valori de familie și echipă. Din acel moment am putut să probez zilnic că am făcut cea mai bună alegere intrând într-o companie dinamică cu strategii solide de creștere.

Împreună cu echipa mea, de care sunt foarte mândru, am reușit ca în doi ani de zile să dezvoltăm cu aproape 45% aria de distributie ND Pharma și acesta este doar începutul”, ne-a spus Adrian Lazăr, director de vânzări ND Pharma.

Aria de distribuție a companiei se întinde în treisprezece județe din România iar proiectele de creștere, includ dezvoltarea afacerii în zonele geografice deja acoperite și extinderea operațiunilor în alte județe noi, precum și dezvoltarea și diversificarea suportului oferit clienților în ceea ce privește consilierea de specialitate și de dezvoltare a firmei.

Toate aceste proiecte de dezvoltare au necesitat și necesită creșterea echipei. Pentru că piața locală a forței de muncă are o ofertă deficitară, compania a luat inițiativa de a lansa în primul trimestru al anului 2017 un proiect independent de recrutare și pregătire a personalului de specialitate. Proiectul se numește Academia TeleSales Pharma și este un program revoluționar de recrutare și pregătire a viitorilor angajați ND Pharma, condus de directorul HR al Group Pharma, Doru Huțuțui, în colaborare cu Adrian Lazăr, directorul de vânzări ND Pharma.

“Experienta de peste 18 ani in domeniul resurselor umane in companii multinationale si nationale ma asigura zi de zi ca resura umana este cea care dezvolta celelalte resurse dintr-o companie. Procesele de resurse umane graviteaza in jurul unui important vector, care determina realizarea performantei, anume motivatia.

Calitățile esențiale pentru a avea succes în carieră sunt reprezentate de puterea de a fi tu însuți, de credința că poți învinge și, mai ales, de dorința de a fi învingător. Efectele procesului de motivare se regăsesc atât în plan individual, ca expresie a satisfacției în muncă, precum și la nivel organizațional, sub aspectul performanțelor obținute. Ideal ar fi să avem o suprapunere perfectă a celor două categorii de rezultate, deși, de cele mai multe ori, ele doar se întrepătrund, însă în limitele tocmai potrivite pentru a genera performanța de care vorbeam mai devreme.

Obiectivul nostru este sa ne concentram sa gasim solutii in dezvoltarea de strategii care sa ne asigure stabilitate si succes.” Precizeaza Doru Huțuțui, directorul de resurse umane Group Pharma.

Rezultatele financiare ale Grupului Pharma din care fac parte firmele ND Pharma, PHN Logistic și Geonet au avut de-a lungul anilor un trend ascendent, atingând la finalul anului 2016 o cifra de afaceri de peste 75 milioane lei.

”La bilanțul celor zece ani de activitate suntem mândri de rezultatele noastre de până acum și împreună cu familia de oameni tineri și valoroși care este Familia Pharma avem planuri ambițioase de dezvoltare a companiei pe următorii zece ani. Vom crește în continuare firma noastră în sânul comunității băcăuane, pe care dorim să o sprijinim nu doar prin contribuția ca angajator și contribuabil la taxele și impozitele locale, dar și cu implicarea directă în proiecte sociale dăruite comunității. La aniversarea a 10 ani de ND Pharma ne-am bucurat să putem face un dar de suflet comunității prin dotarea completă a cabinetului de kinetoterapie din cadrul primului Centru pentru Îngrijiri Paliative Pediatrice din România – «Hospice Lumina» din Bacău”, a precizat Daniela Popa.

Daniela Popa, director general ND Pharma și administratorul companiei