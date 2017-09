Municipiul Bacău va sprijini băcăuanii afectaţi de incendiul de azi-noapte

Luni, 4 septembrie, primarul municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, alături de administratorul public al municipiului, reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi ai Compartimentului Patrimoniu, Fond Locativ şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, au verificat la faţa locului situaţia imobilului în vederea stabilirii măsurile concrete de ajutorare a familiilor afectate. În urma verificărilor, s-a constatat că sunt afectate în special opt familii, care locuiesc sau deţin în proprietate cele opt apartamente situate la etajul IV, scările B şi C ale blocului nr. 3, str. Prieteniei. Aceste locuinţe au fost cele mai afectate de intervenţiile specifice stingerii incendiilor (infiltraţii de apă etc). În vederea acordării de sprijin financiar familiilor afectate, sunt în derulare anchetele sociale pe baza cărora vor putea fi identificaţi beneficiarii şi va fi stabilit cuantumul ajutorului financiar. Urmare a incendiul produs în noaptea de duminică, 3 septembrie, spre luni, 4 septembrie, la acoperișul blocul nr.3, de tipul P+4, de pe str. Prieteniei, municipiului Bacău, au ars circa 300 de metri pătrați de acoperiș, cu astereală din lemn și învelitoare din plăci de azbociment. Nu au existat victime, forțele de intervenție luând măsura evacuării a circa 100 de persoane pentru a nu exista riscul intoxicării acestora cu fum și gaze toxice. În urma cercetărilor efectuate de către ISUJ a rezultat că, cel mai probabil, incendiului a izbucnit din cauza unui trăznet, iar valoarea pagubelor este în curs de stabilire-estimare. 2 SHARES Share Tweet

