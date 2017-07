Multimedia Motan salvat de pompierii băcăuani de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Luni seară, un motan mic, roșcat și mustăcios a avut nevoie de ajutorul ISU Bacău. Năzdrăvanul a rămas blocat în spațiul dintre două clădiri și a cerut ajutorul pompierilor prin intermediul stăpânului său. Fără a sta pe gânduri nicio clipă, pompierii au intervenit cu un echipaj de descarcerare. Au coborât cu ajutorul unei cordițe în spațiul în care pisoiul era captiv, l-au învelit într-o pătură pentru a nu fi agitat în momentul în care a fost extras din zona respectivă și l-au predat îngrijoratului stăpân. „Prin intervenția noastră rapidă, vă asigurăm că nu a fost periclitată nici una din cele nouă vieți ale pisoiului” – scrie pe pagina de FB a ISU Bacău. 1 of 8 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.