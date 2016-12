Mos Craciun exista! A venit la Junior!

Vin sarbatorile, vin sarbatorile… E iarna! Se simte deja mirosul de brad, de portocale, de cozonac cald. Gerul incepe sa ne muste obrajii ingramaditi in fulare groase, dar ne bucuram de fiecare fulg de nea ce cade din cer. E decembrie! E Luna cadourilor! Lumini, beculete multicolore, colinde, podoabe, stelute, globuri. Atmosfera de sarbatoare ne-a cuprins cu mult inainte de celebrarea propriu-zisa a Craciunului.

E timpul povestilor. E momentul sa daruim, sa ne bucuram si sa petrecem clipe de neuitat impreuna cu ceilalti. Misterul acestor zile de decembrie tine de taina Craciunului si de entuziasmul unui nou început de an. Iubirea si armonia sunt cele mai frumoase cadouri pe care Mosu’ le poate aduce in sacul lui mare.

E timpul sa fim copii. Sa devenim personaje de poveste, sa visam si sa ne bucuram. Orasul s-a umplut de lumina, in case e cald si magie de sarbatoare, peste tot sunt semne ca vin sarbatorile. Vin sarbatorile, vin mult-asteptatele sarbatori! E Luna cadourilor, iar vitrinele magazinelor par si ele desprinse din basme si spun parca povesti dintre cele mai spectaculoase de Craciun.

Una dintre aceste frumoase povesti este creata in Centrul Comercial Junior, care impresioneaza inca de la intrare prin decorul fascinant al Sarbatorilor de iarna. Intri si spiritul Craciunului e cu tine. Te invaluie magia basmului, feeria clipei si bucuria de a fi in lumea lui Mos Craciun. Pentru ca, da, Mos Craciun a venit la Junior! Il vezi? Ii auzi pasii molcomi? Mos Craciun exista! A poposit la Junior! Auzi cum te striga din fiece colt, cu celebrul de acum Ho, ho, ho….? Vin sarbatorile, vin sarbatorile… ! Miros de brad, cadouri, bucurii, emotie. Raioanele au fost si ele ornate ca in lumea Mosului. Beteala, globulete, ghirlande, crengute de brad, culoare.

La etaj povestea e la ea acasa, in Laponia lui Mos Craciun. Aici a fost creat si un loc dedicat copiilor, unde parintii pot imortaliza un moment unic. Haideti cu prichindeii la fotografii cu Mosu’ si prietenii lui! Pot face fotografii la un panou cu Mosul, imbracat in rosu si alb, cu barba lunga, asa cum il stim cu totii, dar si cu Omul de Zapada si un elf.

Iar orice prichindel poate deveni elful lui Mos Craciun. Si se poate bucura de magia acestei povesti de Craciun. E timpul copilariei! Al frumosului si daruirii. E timpul sa uitam de grijile cotidiene si sa ne relaxam in casa lui Mos Craciun.

Centrul Comercial Junior ofera o gama larga de produse, de la îmbracaminte si încaltaminte, pâna la accesorii vestimentare si de design interior. Toate, expuse in acelasi minunat basm cu Mosu’ si sania lui, cu lumini si culoare, cu fundite si beculete. Este locul preferat de Mos Craciun pentru a-si umple sacul cu daruri.

Vin sarbatorile, vin sarbatorile…. E iarna. E decembrie. E Luna cadourilor! Ce ar fi Craciunul fara toata aceasta magie? Fara ghirlande, luminite, zapada, arome de mar copt si scortisoara, colinde si cadouri. Vino la Junior si vei putea aduce bucurie celor dragi! Vino sa vezi si sa intri in atmosfera specifica acestei perioade, cea mai frumoasa din an! Pentru ca Mosu’ indeplineste orice dorinta! Iar Junior – Centrul Comercial este partenerul de nadejde al lui Mos Craciun.

E timpul sa crezi in povesti. Sa oferi bucurie, bunatate si dragoste. E timpul sa daruiesti si sa primesti. Sa simti multumirea celor din jurul tau si sa-ti umpli inima de fericire. Sa desfaci cu nerabdare cadourile de sub bradul impodobit! Sa redescoperi copilaria si sa traiesti cu adevarat in lumea de povesti a lui Mos Craciun, care a venit de departe, tocmai din Laponia, cu o sanie mare, trasa de reni. Au venit sarbatorile! Iar Mosu’, cu elfii sai sunt in Centrul Comercial Junior. Craciun Fericit! Au venit Sarbatorileee…. !

Centrul Comercial Junior este situat în centrul Bacaului,

str. Nicolae Balcescu, nr. 1.

PROGRAM: de luni pâna vineri: 9.00- 19.00

sâmbata: 9.00 – 15.00

duminica: 9.00 – 13.00