Banca Naţională a României (BNR) – ne-a informat referentul de specialitate al Agenției Bacău a BNR, Dănuț Ilie – a lansat vineri, 15 septembrie, în circuitul numismatic o monedă de argint și o monedă de alamă, pentru colecționare, cu tema „100 de ani de când Ecaterina Teodoroiu a devenit prima femeie ofiţer combatant din Armata Română". Aversul fiecărei monede redă un detaliu al medaliei „Virtutea Militară" de război, decorație care i-a fost acordată eroinei Ecaterina Teodoroiu, inscripția în arc de cerc „ROMANIA", stema României, valoarea nominală „10 Lei" la moneda de argint și „50 BANI" la moneda de alamă și anul de emisiune „2017". Reversul comun al monedelor prezintă portretul Ecaterinei Teodoroiu și inscripția în arc de cerc „ECATERINA TEODOROIU". Monedele sunt ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele de argint sunt însoțite de broșuri de prezentare redactate în limbile română, engleză și franceză. Broșurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și a casierului central. Tirajul este de 200 de monede de argint și 5.000 de monede de alamă, iar prețurile de vânzare sunt 355 de lei, pentru moneda de argint, inclusiv broșura de prezentare, și de 9,50 de lei, pentru moneda de alamă, exclusiv TVA în ambele cazuri. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României, iar lansarea lor se face prin sucursalele regionale București, Cluj, Iași și Timiș ale BNR.

