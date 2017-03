Actualitate Moldovenii îşi radiază maşinile în Bacău de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Moldovenii nu vor mai putea importa şi înmatricula în ţara lor maşini mai vechi de şapte ani. O spun chiar moldovenii care au afaceri în Bacău, care şi-au înmatriculat maşinile în ţara noastră şi se gândesc să se retragă în Republica Moldova. Aceştia s-au prezentat în ultima perioadă la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bacău cerând radierea din circulaţie a maşinilor care le deţin. “Am înţeles că, de la 1 aprilie, Republica Moldova nu va mai permite ca cetăţenii să înmatriculeze vehicule mai vechi de 7 ani. Ne-am trezit la ghişeu cu moldoveni care au maşini înmatriculate la noi în ţară şi vin să le radieze pentru că nu mai pot să le înmatriculeze în ţara de origine, dacă sunt mai vechi de 7 ani”, declară cms.şef Claudiu Filimon, şeful SPCRPCÎV Bacău Autorii proiectului de lege au motivat această cerinţă prin faptul că Republica Moldova s-ar fi transformat într-un cimitir de maşini vechi importate din Europa. Din cauza vechimii şi a uzurii, maşinile second-hand sporesc riscul producerii de accidente şi poluează mediul înconjurător. În toată această poveste, partea neplăcută este că în timp ce unele ţări scapă de maşinile uzate, parcul auto al României sporeşte cu maşini second-hand. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.