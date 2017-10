Multimedia Ministrul Petre Daea, la ECO-INT, primul regal al agriculturii eco în Bacău de Petru Done -

Vineri, 6 octombrie, după prânz, a fost deschis oficial primul Târg internațional al procesatorilor și producătorilor din agricultura ecologică „Natural Taste" – ECO-INT, din Bacău, organizat de AB Events și Asociația Română pentru Agricultură Durabilă, în parteneriat cu societatea Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, până inclusiv 8 octombrie. Evenimentul a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții (CAEx), unde 66 de expozanți au etalat în standuri oferte ale producătorilor și procesatorilor agricoli, între care semințe, îngrășăminte, produse pentru protecția plantelor și utilaje agricole pentru agricultura ecologică din țară și din străinătate, produse tradiționale și industriale, precum și proiecte și rezultate ale stațiunilor de cercetare și ale cadrelor didactice universitare. Toate sunt expuse în Pavilionul 1 al Centrului de expoziții și pe platformele exterioare, unde pot fi văzute utilaje și mașini agricole, dar și loturi de ovine de elită ale crescătorilor de animale din județul Bacău. La acest eveniment au participat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, prefectul Maricica Luminița Coșa, subprefectul Valentin Ivancea și viceprimarul de Bacău Dragoș Ștefan, dar și președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, fermierul băcăuan Laurențiu Baciu, reprezentanți ai instituțiilor agricole județene, primari ai localităților din județ, oameni de afaceri și fermieri. Deschiderea oficială a târgului a fost precedată de o trecere în revistă făcută de ministrul Petre Daea a tuturor standurilor, prilej cu care a stat de vorbă, uneori pe îndelete, cu expozanții. Evident, un interes aparte a fost acordat loturilor de ovine, știută fiind pasiunea ministrului pentru acest sector zootehnic. Petre Daea și ceilalți invitați au apreciat modul de organizare a târgului și au făcut precizări importante pentru agricultori, valabile activității lor din această toamnă, dar și în viitorul apropiat. Sâmbătă, 7 octombrie, la Centrul de Conferințe și Marketing, de la ora 11,00, are loc Conferința „Agricultura ecologică – realități și oportunități". 1 of 68 Asupra evenimentelor de la târg vom reveni cu un reportaj în ediția de luni a ziarului nostru și cu alte precizări și opinii în edițiile următoare.