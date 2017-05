Sanatate Medicii: „Vaccinarea salvează vieţi” de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – acesta este şi sloganul campaniei de informare cu privire la imunizarea prin vaccinare, derulat de Asociaţia Pro Imunizare, care a ajuns ieri în Bacău Campania „Vaccinarea salvează vieţi” este derulată de Asociaţia Pro Imunizare împreună cu Societatea Naţională de Medicină de Familie şi Societatea Română de Microbiologie şi a ajuns duminică în Bacău, cu sprijinul Primăriei Bacău şi al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Bacău. Mai mulţi medici s-au aşezat la aceeaşi masă cu primarul Cosmin Necula şi au vorbit pe aceeaşi limbă pentru a-i face pe părinţi să înţeleagă cât de importantă este vaccinarea copiilor, pentru că doar aşa îi pot feri de boli infecţioase grave, care au fost eradicate în trecut tot prin imunizare. „Bacăul este al doilea oraş în care campania noastră şi continuăm misiunea de informare şi educare în ceea ce priveşte imunizarea prin vaccinare. Ne dorim să ajungem în cât mai multe comunităţi pentru că este de datoria noastră să informăm corect şi transparent”, a declarat dr. Anca Drăgănescu, preşedinte Ascoiaţia Pro Imunizare. Directorul DSP Bacău a vorbit despre activitatea derulată de instituţie pentru o acoperire vaccinală cât mai bună. „Şi noi derulăm campanii de informare, dar mai avem o resursă foarte importantă, suplimentară. Este vorba de asistenţii medicali comunitari care duc mesajul de informare către populaţie”, a spus dr. Mihaela Arim, director executiv la DSP Bacău. La nivelul judeţului nostru, rata de vaccinare este bună, însă este loc de mai bine. „Cea mai recentă anchetă de acoperire vaccinală, cea din februarie 2017, arată că rezultatele la nivelul judeţului sunt bune, nu sunt foarte bune, dar bune în comparaţie cu vaccinarea la nivel regional şi naţional. Pentru mediul urban, rata de acoperire vaccinală pentru BCG este de 98,68% şi 97,16% pentru rural. Pentru antihepatitic B, pentru mediul urban avem acoperire vaccinală cu trei doze de 93,88% şi în rural de 94,32%, iar pentru vaccinul hexavalent acoperirea vaccinală pentru mediul urban a fost de 86,89% şi în mediul rural de 89,71%. Vaccinarea ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) rata de vaccinare în mediul urban a fost de 88,64% şi rural de 86,52%. Este acoperirea vaccinală pe care ne-am fi dorit-o de peste 90 poate chiar de peste 92%, oricum este o acoperire vaccinală bună, care pe noi ne-a ajutat să nu avem epidemie de rujeolă”, a explicat dr. Anca Dancău, şef Compartiment Supraveghere şi Control Boli Transmisibile, DSP Bacău. Situaţia este însă şi mai slabă la vaccinarea cu ROR a copiilor de 5 şi 7 ani, unde a scăzut la 68 – 69% în mediul ruban şi la 79 – 80% în rural, dar şi la vaccinarea împotriva difteriei şi tetanosului a copiilor de 14 ani unde, la fel, rata de vaccinare a fost de 73% în urban şi 86% în rural, iar în acest moment vaccinul ROR lipseşte la nivelul judeţului Bacău. „Motivele de nevaccinare la copiii de vârstă mică sunt: contraindicaţiile temporare de vaccinare, refuzul părinţilor şi neprezentarea la cabinet, iar la copiii de 5, 7, 14 ani au fost de neprezentare, refuz şi contraindicaţii la vaccinare”, a mai spus dr. Dancău. În mediul rural mulţi dintre copiii neimunizaţi au părinţii plecaţi în străinătate şi atunci ei sunt lăsaţi în grija bunicilor sau a rudelor care nu sunt informaţi cu privire la aceste campanii. Medicii de familie prezenţi la conferinţă au atras atenţia asupra fenomenului anti-vaccinare în care sunt atraşi tot mai mulţi părinţi, care preferă să-şi ia informaţii de pe internet în loc să apeleze la specialişti. „La cabinetul meu, două familii au refuzat vaccinarea ROR din motive religioase, iar alţi doi copii sunt nevaccinaţi din cauza informaţiilor de pe internet. Părinţii au spus că au citit ei că autismul este dat de vaccinul ROR, ceea ce este fals, şi că s-au câştigat procese în acest sens. Plus că sunt persoane fără o pregătire medicală, dar care se exprimă asupra patologiei ulterioare a copilului legat de aceste vaccinări”, a spus dr. Marilena Căliman, vicepreşedinte Asociaţia Medicilor de Familie Bacău. „În momentul în care există o stare de sănătate relativ bună, controversele referitoare la vaccinare sunt foarte uşoare, dar a trebuit să apară această epidemie de rujeolă care să atragă atenţia asupra faptului că populaţia refuză cu foarte multă uşurinţă vaccinarea şi că acţiunile de prevenţie devin din ce în ce mai greoaie”, a precizat dr. Anca Deleanu, preşedinte Societatea Naţională de Medicină de Familie, Filiala Iaşi. „Orice pacient ar trebui să întrebe medicul de familie, medicul specialist despre vaccinuri, să se informeze şi să se vaccineze, dar cel mai important să-şi vaccineze copilul, pentru că are dreptul să fie protejat prin vaccinare”, a transmis şi dr. Ioana Dinu, director medical la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. Din cauza vremii nefavorabile, activitatea din Parcul Cancicov s-a mutat la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă unde s-a organizat pentru copiii de aici un spectacol interactiv cu personaje din poveşti şi concursuri cu premii. „Tinerii care acum au copii nu s-au confruntat în viaţa lor personală cu sechele sau cu probleme majore cauzate de boli infecţioase pentru că părinţii lor au fost vaccinaţi. Eu sunt pro vacinare şi din experienţa mea personală, ca medic de familie, cei care se opun vaccinării copiilor lor la vremea actuală au informaţii de pe internet, din nişte articole de presă, care nu sunt scrise de specialişti în sănătate şi după cum ştim avem un întreg curent antivaccinist, ceea ce este o greşeală. Medicii din judeţul Bacău vaccinează copiii, poate într-un procent mai scăzut decât ne-am dori, dar nu se datorează numai din cauza refuzului, ci şi din cauza migrării populaţiei şi o altă problemă este aceea a deficienţei în aprovizionarea cu vaccin la nivelul întregii ţări." dr. Marilena Căliman, vicepreşedinte Asociaţia Medicilor de Familie Bacău „Fac pare din categoria de părinţi care crede cu toată sinceritatea în vaccinuri şi în imunizarea copilului. Cred că în primul rând trebuie să fii un părinte care este foarte bine informat şi de aceea şi în municipiul Bacău este nevoie de informare de calitate pentru ca părinţii din acest oraş să ştie foarte bine care sunt avantajele, care sunt beneficiile şi pe de altă parte care sunt riscurile la care supun copiii în momentul în care nu acceptă vaccinul." Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău

