Medeea Marinescu şi Marius Manole, pe scena Teatrului Bacovia de Liviu Maftei - Băcăuanii iubitori de teatru au ocazia să-i vadă pe actorii Medeea Marinescu şi Marius Manole jucând miercuri, 22 februarie, de la orele 19.00 şi 21.00, pe scena Sălii Mari a Teatrului Municipal Bacovia. Aceştia vor fi protagoniştii piesei de teatru „Fă-mi loc!" de Anthony Michineau, regia fiind semnată de regretatul Radu Beligan. „Producţia spune povestea a doi tineri ce se regăsesc în ajunul Crăciunului în cușeta unui tren de noapte. Ea, o fată singură, șarmantă, aventurieră, el, un bărbat cu principii, pus in fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existentă", așa este descris spectacolul pe site-ul Teatral.ro.

