Top Story McDonald’s a deschis un nou restaurant în Bacău de Florin Stefanescu -

Începând de vineri, 1 septembrie, McDonald’s este prezent în oraș cu un nou restaurant, în Arena Mall. Acesta este cel de-al doilea restaurant al celebrului brand în Bacău și cel de-al 69-lea la nivel național. La inaugurare au fost prezenți Daniel Boaje, director general al Premier Restaurants România responsabil pentru activitatea McDonald’s în țara noastră, Victor Tedesco, Managing Director Premier Capital, care administrează restaurantele McDonald’s din Grecia, Malta, Estonia, Letonia, Lituania și România, precum și Melo Hili, Presedinte Hili Ventures și Premier Capital. „Așteptăm de mult timp să deschidem acest al doilea restaurant în Bacău, un restaurant care deține cea mai nouă tehnologie McDonald’s și care are un cost de aproximativ 2,5 milioane de lei”, a declarat la întâlnirea inaugurală Daniel Boaje, director general al Premier Restaurants România. El a menționat că noul restaurant are un număr de 40 de angajați care se adaugă celor 70 deja existenți la restaurantul de la Tic-Tac. Bucătăria McDonald’s din Arena Mall este pregătită să producă într-o oră aproape 700 de sendvișuri, 300 de porții mari sau 600 de portii mici de cartofi prăjiți și are capacitatea de a servi între 200 și 300 de clienți în acest interval. Prezent la deschidere a fost și Ovidiu Budeanu, proprietarul Arena Mall, care a spus că, o dată cu sosirea McDonald’s în mall-ul băcăuan a crescut zona food-court și că este fericit că are noi parteneri. Victor Tedesco, director general Premier Capital a prezentat performanțele companiei pe care o reprezintă, iar Melo Hili a dezvăluit câteva din planurile de expansiune din următorii trei ani. McDonald’s este prezent în 21 de orașe din România iar primul restaurant în Bacău a fost deschis exact acum 19 ani. „Bacăul este un oraș foarte important din Moldova, cu un potențial economic semnificativ și de aceea este foarte important si pentru noi. Ne gândeam de foarte multă vreme să deschidem un al doilea restaurant în Bacău și trebuie să vă spun că planurile noastre nu se vor opri aici”, a mai menționat Daniel Boaje. Anul trecut, restaurantul McDonald’s de la Tic-Tac a avut aproximativ 900.000 de clienți. 244 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.