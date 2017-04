Cultura Masterclass de Dans Clasic la Colegiul de Artă de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Chiar dacă e vacanță, elevii de la secția artă coregrafică de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” sunt în plină campanie de pregătiri, participând în această perioadă la un masterclass organizat în sălile de balet ale liceului. Masterclass-ul de dans clasic este organizat cu participarea coregrafului internațional Valentin Barteș, de la Arte Italia. „Acum două săptămâni am fost la un concurs internațional organizat la Lecce de către Valentin Barteș și atunci l-am convins să vină la noi. Eu și cu Valentin provenim din aceeași școală și acum, împreună, încercăm să lărgim orizonturile elevilor de la colegiul nostru”, a declarat Simona Baicu, profesor la Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău. Elevii colegiului băcăuan se pregătesc pentru olimpiada națională care va avea loc la Timișoara între 26 și 28 aprilie, după care va urma, pe data de 8 mai, la Teatrul Municipal „Bacovia”, spectacolul de atestat al elevilor de clasa a XII-a. „La olimpiada de la Timișoara mergem cu șapte elevi de clasele VII-XII, și ca de fiecare dată mergem după trofee”, a mai spus prof. Simona Baicu. De cealaltă parte, coregraful Valentin Barteș, care este plecat de 27 de ani din țară, ne-a mărturisit că este pentru prima dată în Bacău și că a venit la invitația prof. Simona Baicu după ce a cunoscut o parte din elevii băcăuani care au participat la concursul organizat de el în Italia. „Sunt impresionat de elevii de aici în primul rând de seriozitatea cu care lucrează acești copii. Bacăul este foarte interesant ca pepinieră, are o energie specială, copiii sunt foarte talentați, dar, din păcate, condițiile nu sunt din cele mai bune”, a declarat coregraful Valentin Barteș, director artistic la Arte Italia. 0 SHARES Share Tweet

loading...